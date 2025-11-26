Fallo a favor de Boca: Agustín Almendra le tiene que pagar una suma millonaria al club

La historia de Almendra en Boca (69 partidos, seis goles, cuatro asistencias y seis títulos) prometía y mucho, pero se fue torciendo tras algunos actos de indisciplina, portazos y cortocircuitos con el Consejo de Fútbol. Fue apartado del plantel profesional en febrero del 2022, producto de una fuerte discusión con el entrenador de ese momento, Sebastián Battaglia.

Lo que parecía una decisión del técnico, terminó siendo una bajada de línea dirigencial, ya que el volante no volvió a jugar ni con Hugo Ibarra ni con Jorge con Almirón. En parte también porque su relación con algunos compañeros del plantel estaba rota, entre ellos Darío Benedetto.

Finalmente, el futbolista abandonó el club al vencer su contrato en junio de 2023 para luego sumarse a Racing Club.

La demanda de Boca Juniors buscó recuperar una suma de dinero que, según trascendidos periodísticos en su momento, correspondía a adelantos de sueldos o préstamos otorgados al futbolista para la compra de una vivienda. Al irse libre, la institución activó la vía judicial para reclamar la devolución de esos fondos, reclamo que ahora ha sido validado por la Justicia.

El fallo aún puede ser objeto de apelación por parte de la defensa del jugador en las instancias judiciales superiores.