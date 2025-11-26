Fallo a favor de Boca: Agustín Almendra le tiene que pagar una suma millonaria al club
El Xeneize le ganó un juicio al actual mediocampista de Racing.
Un tribunal civil dictó sentencia en la demanda interpuesta por Boca contra Agustín Almendra, actual futbolista de Racing. El fallo resulta favorable al Xeneize, condenando al mediocampista a resarcir económicamente a club de la Ribera.
La cifra total asciende a los 769.231 de dólares, en concepto de devolución de un adelanto que le había hecho la dirigencia anterior presidida por Daniel Angelici en 2019 para que pudiera comprar una vivienda.
Al haberse ido por la puerta del fondo y quedado en libertad de acción, el Xeneize reclamó aquel préstamo y, ante la negativa del mediocampista, inició acciones legales. Finalmente, el Poder Judicial falló a su favor y Almendra, actualmente en Racing, tendrá diez días para depositar el dinero.
La decisión establece que el pago debe realizarse dentro de los diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución. Esta advertencia legal significa que si el jugador no cumple con la obligación en el plazo estipulado, Boca estará facultado para iniciar acciones de ejecución forzosa para obtener el cobro de la deuda, como embargos sobre bienes o ingresos del futbolista.
Cómo surgió la deuda de Agustín Almendra con Boca
La historia de Almendra en Boca (69 partidos, seis goles, cuatro asistencias y seis títulos) prometía y mucho, pero se fue torciendo tras algunos actos de indisciplina, portazos y cortocircuitos con el Consejo de Fútbol. Fue apartado del plantel profesional en febrero del 2022, producto de una fuerte discusión con el entrenador de ese momento, Sebastián Battaglia.
Lo que parecía una decisión del técnico, terminó siendo una bajada de línea dirigencial, ya que el volante no volvió a jugar ni con Hugo Ibarra ni con Jorge con Almirón. En parte también porque su relación con algunos compañeros del plantel estaba rota, entre ellos Darío Benedetto.
Finalmente, el futbolista abandonó el club al vencer su contrato en junio de 2023 para luego sumarse a Racing Club.
La demanda de Boca Juniors buscó recuperar una suma de dinero que, según trascendidos periodísticos en su momento, correspondía a adelantos de sueldos o préstamos otorgados al futbolista para la compra de una vivienda. Al irse libre, la institución activó la vía judicial para reclamar la devolución de esos fondos, reclamo que ahora ha sido validado por la Justicia.
El fallo aún puede ser objeto de apelación por parte de la defensa del jugador en las instancias judiciales superiores.
