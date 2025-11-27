El dato que ilusiona a Boca en la previa del cruce ante Argentinos Juniors por los cuartos de final

El Bicho, que había finalizado último en la liga, atravesó un recorrido más largo: eliminó a Independiente por 4 a 3 en dieciseisavos, a San Lorenzo por 2 a 1 en octavos y a Gimnasia por 2 a 1 en cuartos. En La Paternal igualaron 0 a 0, pero la serie se definió en Brandsen 805, donde Boca ganó 1 a 0 gracias a un gol de Lisandro López a los diez minutos del segundo tiempo.