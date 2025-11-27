El dato que ilusiona a Boca en la previa del cruce ante Argentinos Juniors por los cuartos de final
El Xeneize llega a los cuartos del Torneo Clausura con la ilusión que dan sus dos victorias en duelos mata-mata ante el Bicho hace algunos años.
Boca recibirá este domingo a Argentinos Juniors desde las 18.30 por los cuartos de final del Torneo Clausura, en un duelo que llega con un antecedente inmediato incómodo para el Xeneize: dos empates 0 a 0 ante el Bicho en este 2025 y rendimientos muy sufridos. Sin embargo, al mirar más atrás, la historia le sonríe al conjunto de La Ribera en las fases eliminatorias.
En este siglo, Boca y Argentinos Juniors disputaron dos duelos mata-mata y en ambos festejó el Xeneize. El primero fue en la Copa de la Superliga 2019, competencia creada por la AFA para complementar el calendario liguero. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro venía de eliminar a Godoy Cruz con un global de 5 a 2 y a Vélez por penales, y llegó a semifinales para cruzarse con Argentinos.
El Bicho, que había finalizado último en la liga, atravesó un recorrido más largo: eliminó a Independiente por 4 a 3 en dieciseisavos, a San Lorenzo por 2 a 1 en octavos y a Gimnasia por 2 a 1 en cuartos. En La Paternal igualaron 0 a 0, pero la serie se definió en Brandsen 805, donde Boca ganó 1 a 0 gracias a un gol de Lisandro López a los diez minutos del segundo tiempo.
El segundo antecedente llegó en la Copa Argentina 2021, nuevamente en semifinales. Boca había superado a Claypole, Defensores de Belgrano, River y Patronato —estos dos últimos por penales— y buscaba regresar a la final del certamen. Argentinos, dirigido por Gabriel Milito, eliminó a Cañuelas, Colón, Gimnasia y San Telmo en su camino.
En el Malvinas Argentinas de Mendoza se jugó un partido parejo, con las chances más claras para el conjunto de La Paternal. Sin embargo, un cabezazo de Luis Vázquez a los 56 minutos sentenció el 1 a 0 y clasificó a Boca, que días más tarde levantaría el título tras vencer a Talleres por penales.
Con estos dos antecedentes favorables, Boca encontrará un motivo adicional para ilusionarse de cara al nuevo capítulo de un duelo que siempre deja emociones fuertes y que seguramente esta no sea la exepción.
