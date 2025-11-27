Boca avanza con nuevas obras en La Bombonera y acelera el proyecto de ampliación del estadio

image

Todo el proceso forma parte de un plan de modernización integral que apunta directamente a la ampliación de La Bombonera, cuyo anuncio oficial la dirigencia planea realizar en 2026, si se cumplen los plazos previstos.

Para mantener informados a socios e hinchas, el club habilitó la cuenta de Instagram @obrasbocajrs, donde se publicarán actualizaciones, avances y detalles de cada etapa del proyecto que busca llevar al mítico estadio hacia una nueva era.