Boca avanza con nuevas obras en La Bombonera y acelera el proyecto de ampliación del estadio
El Xeneize iniciará nuevas obras desde el 9 de diciembre, con columnas, pantalla led y refacciones clave que acercan la futura ampliación del estadio.
En una semana donde La Bombonera volvió a ser noticia por su candidatura a sede de la final de la Copa Libertadores, Boca confirmó nuevos avances en su plan de remodelación. Las obras comenzarán el 9 de diciembre y forman parte del proyecto integral que la dirigencia proyecta anunciar en 2026 para ampliar el estadio y modernizar su infraestructura.
Según informó el periodista Federico Cristofanelli en Infobae, el 9 de diciembre iniciarán los trabajos en la entrada principal del estadio. Para esa fecha, el Xeneize ya no tendría actividad en casa, dado que unas hipotéticas semifinales del Torneo Clausura se disputarían el fin de semana del 7.
Ese día comenzará la construcción de columnas de aproximadamente diez metros de altura que conformarán el esqueleto del frente de la Puerta 3, ubicada en Brandsen 805. Las tareas demandarán algo más de una semana y finalizarán con la colocación de una pantalla LED de 30 x 3 metros.
En enero continuará el movimiento interno en el estadio, con avances en el hall principal y la finalización del pavimentado e iluminación del estacionamiento ubicado sobre las vías, detrás de la zona de plateas.
En febrero comenzará la refacción de la Platea L (inferior), que se extenderá hasta abril o mayo. Este paso es clave porque le permitirá al equipo mantener la localía durante 2026, un punto que había generado dudas en los últimos meses. En paralelo, la Platea Media también será modernizada con la actualización de los palcos. Las inmediaciones del estadio también serán intervenidas: en febrero se iniciará la construcción de un gimnasio exclusivo para socios sobre la calle Brandsen.
Todo el proceso forma parte de un plan de modernización integral que apunta directamente a la ampliación de La Bombonera, cuyo anuncio oficial la dirigencia planea realizar en 2026, si se cumplen los plazos previstos.
Para mantener informados a socios e hinchas, el club habilitó la cuenta de Instagram @obrasbocajrs, donde se publicarán actualizaciones, avances y detalles de cada etapa del proyecto que busca llevar al mítico estadio hacia una nueva era.
