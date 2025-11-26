El jugador que se va libre de un club grande de Argentina y ya está en el radar de Boca

En el plano deportivo, Boca ya conoce a su rival en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: será Argentinos Juniors, que viene de vencer 2-0 a Vélez en el José Amalfitani. El cruce se jugará el próximo fin de semana en la Bombonera. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la primera fecha del Clausura, cuando empataron 0-0 en La Paternal. Esta vez, el duelo será en La Boca y definirá quién avanza a las semifinales.