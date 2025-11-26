El jugador que se va libre de un club grande de Argentina y ya está en el radar de Boca
El Xeneize busca cerrar el año ganando el Torneo Clausura 2025 y Juan Román Riquelme ya se empieza a mover para armar el plantel del 2026.
Facundo Mura, lateral derecho de Racing, finaliza su contrato en diciembre y su futuro abrió un escenario atractivo en el mercado 2026. El defensor quedó en el radar de Boca, según trascendió en las últimas horas, mientras también circulan versiones que lo acercan al Inter Miami desde enero.
Pensando en la temporada que viene, el Xeneize ya analiza posibles incorporaciones y uno de los nombres que surgió en carpeta pertenece al plantel dirigido por Gustavo Costas. El periodista Martín Costa reveló en Radio Splendid una posibilidad que generó sorpresa: “¿Mura queda libre? ¿Se va al Inter Miami? Yo creo que está en el radar de Boca”.
Mura, lateral derecho y alternativa frecuente en la Academia, termina su contrato en diciembre tras casi cuatro años en el club. El ex Colón y Estudiantes podría cambiar de aire justo cuando crecen rumores que lo vinculan con el conjunto de Lionel Messi para el inicio de 2026. La situación contractual del defensor puso en alerta al Xeneize, que evalúa movimientos anticipados pensando en las necesidades del año próximo.
Racing se mueve y apunta a Lucas Blondel para 2026
Mientras define qué ocurrirá con Mura, Racing también proyecta su propio mercado. Según informó Ariel Ludueña en “Como Te Va” por DSports Radio, uno de los apuntados para el año próximo es Lucas Blondel. El lateral de Boca lleva meses sin sumar minutos y aparece como una alternativa concreta para la Academia que también busca armarse de la mejor manera para la próxima temporada del fútbol argentino.
El mercado de pases en el fútbol argentino abrirá el 14 de enero y cerrará el 10 de marzo, por lo que las negociaciones podrán extenderse durante casi dos meses.
En el plano deportivo, Boca ya conoce a su rival en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: será Argentinos Juniors, que viene de vencer 2-0 a Vélez en el José Amalfitani. El cruce se jugará el próximo fin de semana en la Bombonera. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la primera fecha del Clausura, cuando empataron 0-0 en La Paternal. Esta vez, el duelo será en La Boca y definirá quién avanza a las semifinales.
