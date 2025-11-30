El debate de los hinchas de River en las redes: ¿Boca campeón para ir a la Libertadores o jugar Sudamericana?
Tras la eliminación de Argentinos Juniors, los hinchas "millonarios" estallaron en las redes sociales con diversas opiniones, a raíz del escenario que quedó establecido.
Tras un cierre de año en completa crisis futbolística, River cerró la temporada con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, y conforme avanzan los playoffs del Torneo Clausura 2025, le quedó una única chance de acceder al repechaje de la Copa Libertadores 2026, situación que ya despierta fuerte debate: la última vía depende de que Boca sea campeón.
Tras la eliminación en octavos de final ante Racing, el "Millonario" pudo "hinchar" por Rosario Central, Argentinos Juniors y Lanús, pero todos quedaron eliminados. Y ahora, la última chance que le queda depende del "Xeneize".
Sí, si Boca es el campeón del Torneo Clausura 2025, se liberará un cupo por la Tabla Anual, y el conjunto de Marcelo Gallardo, que finalizó cuarto, subirá al puesto de repechaje.
Pero esta situación abrió un debate en las redes sociales entre los hinchas "millonarios": ¿prefieren que el rival de toda la vida sea campeón para jugar la Liberadores o que el clásico no consiga su objetivo y quedarse con la Sudamericana?
Qué dicen los hinchas de River sobre el escenario para ir la Copa Libertadores
Si bien hay opiniones divididas, son varios los hinchas de River que manifestaron preferir que Boca no sea campeón, aunque eso signifique ir a la Copa Sudamericana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario