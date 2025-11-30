El debate de los hinchas de River en las redes: ¿Boca campeón para ir a la Libertadores o jugar Sudamericana?

Tras un cierre de año en completa crisis futbolística, River cerró la temporada con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, y conforme avanzan los playoffs del Torneo Clausura 2025, le quedó una única chance de acceder al repechaje de la Copa Libertadores 2026, situación que ya despierta fuerte debate: la última vía depende de que Boca sea campeón.