Boca es la última chance que le queda a River para ir al repechaje de la Copa Libertadores 2026
El "Millonario" quedó eliminado del Torneo Clausura, ya no podrá ingresar a la fase de grupos y ahora depende del "Xeneize" para entrar al repechaje.
River sumó una nueva frustración al quedar eliminado del Torneo Clausura 2025 con su derrota ante Racing, y mientras que ya sabe que no podrá aspirar a clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026, mientras avanzan los playoffs, se le va achicando el margen y ahora solo le queda una chance de ingresar al repechaje, dependiendo nada menos que de Boca.
En el cierre de la fase de grupos, el "Millonario" no pudo subirse al tercer puesto de la Tabla Anual, por lo que le quedaban las últimas posibilidades para no tener que mirar el certamen continental por la TV el próximo año, siempre dependiendo de otros equipos.
Tras clasificarse a octavos de final, el equipo de Marcelo Gallardo todavía dependía de sí mismo, ya que si se consagraba campeón, obtenía el pasaje directo a la fase de grupos del certamen. Pero la ilusión duró un suspiro, ya que Racing lo sacó de carrera.
Cuarto en la Tabla Anual, con 53 unidades, el conjunto de Núñez, de momento, tiene un lugar en la próxima Copa Sudamericana 2026, y deberá "hinchar" nada más y nada menos que por su clásico rival para avanzar a la Libertadores.
La última chance que le queda a River para ir a la Copa Libertadores 2026
River llegaba a octavos de final con cinco posibilidades de meterse en la Libertadores: salir campeón; que sean campeón Rosario Central, Boca o Argentinos, equipos por encima del "Millonario" en la Tabla Anual; o que sea campeón Lanús, tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana.
Ahora bien, tras los recientes resultados, el "Millonario" agotó cuatro posibilidades: ya no podrá ser campeón, así como tampoco Rosario Central ni Lanús, todos eliminados en octavos de final; ni Argentinos, que se fue en cuartos.
La última chance que mantiene River:
- Que Boca sea campeón del Torneo Clausura
