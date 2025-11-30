Boca es la última chance que le queda a River para ir al repechaje de la Copa Libertadores 2026

La última chance que le queda a River para ir a la Copa Libertadores 2026

River llegaba a octavos de final con cinco posibilidades de meterse en la Libertadores: salir campeón; que sean campeón Rosario Central, Boca o Argentinos, equipos por encima del "Millonario" en la Tabla Anual; o que sea campeón Lanús, tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana.

Ahora bien, tras los recientes resultados, el "Millonario" agotó cuatro posibilidades: ya no podrá ser campeón, así como tampoco Rosario Central ni Lanús, todos eliminados en octavos de final; ni Argentinos, que se fue en cuartos.

La última chance que mantiene River:

Que Boca sea campeón del Torneo Clausura