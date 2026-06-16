El desafío de la Selección Argentina en el debut: cortar una preocupante marca sudamericana
La Scaloneta iniciará su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia con la misión de sumar una victoria que también sirva para romper una estadística adversa que afecta a todos los representantes de Conmebol.
La espera terminó y la SelecciónArgentina ya tiene todo listo para hacer su presentación en el Mundial 2026. Este martes, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Argelia en el Kansas City Stadium por la primera fecha del Grupo J, en un partido que no solo marcará el estreno de la Albiceleste en la defensa de su protagonismo internacional, sino que además estará rodeado de un contexto estadístico poco favorable para el fútbol sudamericano.
Hasta el momento, ninguno de los equipos de Conmebol que ya disputaron su debut logró quedarse con los tres puntos. La secuencia comenzó con Paraguay, que sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en un encuentro donde mostró muchas dificultades defensivas y nunca pudo encontrar respuestas para equilibrar el desarrollo.
Más tarde llegó el turno de Brasil, que rescató un empate 1-1 ante Marruecos después de verse obligado a remontar un resultado adverso. La situación tampoco mejoró con la presentación de Ecuador. El conjunto ecuatoriano tuvo momentos de dominio y generó oportunidades para abrir el marcador, pero careció de eficacia en los metros finales. Costa de Marfil aprovechó una de sus últimas oportunidades y se impuso por 1-0, dejando a los sudamericanos sin festejos.
La cuarta participación correspondió a Uruguay, que tampoco pudo cortar la mala racha. El equipo de Marcelo Bielsa comenzó en desventaja frente a Arabia Saudita y, aunque logró reaccionar para alcanzar el empate 1-1, el resultado dejó sensaciones negativas debido a las expectativas que existían alrededor del seleccionado celeste antes del inicio de la competencia.
Mal arranque de la Conmebol en el Mundial 2026: no pasaba hace 52 años
De esta manera, el balance inicial de Conmebol en la Copa del Mundo arroja dos empates y dos derrotas, una producción que genera preocupación por tratarse de una de las confederaciones históricamente más competitivas del planeta. Argentina aparece entonces como la gran oportunidad para modificar esa tendencia y aportar el primer triunfo sudamericano en el certamen.
Lo llamativo es que esta situación tiene muy pocos antecedentes. Para encontrar un comienzo tan complicado para los representantes de Sudamérica hay que remontarse al Mundial de 1974, disputado en Alemania. En aquella edición, Brasil fue el único que pudo sumar al igualar con Yugoslavia, mientras que Argentina cayó frente a Polonia, Uruguay perdió contra Países Bajos y Chile fue derrotado por Alemania Federal.
Más de medio siglo después, la historia parece repetirse y la Scaloneta buscará evitar que esa marca negativa continúe creciendo. Con figuras de experiencia y un plantel acostumbrado a competir en los escenarios más exigentes, el conjunto nacional intentará arrancar con el pie derecho y darle a Sudamérica una alegría que todavía no llegó en este Mundial.
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