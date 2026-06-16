El desafío de la Selección Argentina en el debut: cortar una preocupante marca sudamericana

La cuarta participación correspondió a Uruguay, que tampoco pudo cortar la mala racha. El equipo de Marcelo Bielsa comenzó en desventaja frente a Arabia Saudita y, aunque logró reaccionar para alcanzar el empate 1-1, el resultado dejó sensaciones negativas debido a las expectativas que existían alrededor del seleccionado celeste antes del inicio de la competencia.

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Mal arranque de la Conmebol en el Mundial 2026: no pasaba hace 52 años

De esta manera, el balance inicial de Conmebol en la Copa del Mundo arroja dos empates y dos derrotas, una producción que genera preocupación por tratarse de una de las confederaciones históricamente más competitivas del planeta. Argentina aparece entonces como la gran oportunidad para modificar esa tendencia y aportar el primer triunfo sudamericano en el certamen.

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Lo llamativo es que esta situación tiene muy pocos antecedentes. Para encontrar un comienzo tan complicado para los representantes de Sudamérica hay que remontarse al Mundial de 1974, disputado en Alemania. En aquella edición, Brasil fue el único que pudo sumar al igualar con Yugoslavia, mientras que Argentina cayó frente a Polonia, Uruguay perdió contra Países Bajos y Chile fue derrotado por Alemania Federal.

Más de medio siglo después, la historia parece repetirse y la Scaloneta buscará evitar que esa marca negativa continúe creciendo. Con figuras de experiencia y un plantel acostumbrado a competir en los escenarios más exigentes, el conjunto nacional intentará arrancar con el pie derecho y darle a Sudamérica una alegría que todavía no llegó en este Mundial.