Mbappé: "Prestianni dijo cinco veces que Vinicius Jr es un 'mono'; no merece jugar más la Champions"

El futbolista del Real Madrid no tardó en hacer una distinción con el resto de los futbolistas y el público del Benfica. "Yo he venido en Portugal muchas veces, Y he tenido la suerte de tener muchos compañeros, muchos amigos de Portugal, y nunca me ha pasado nada de este tipo de cosas", sostuvo, e insistió: "Hay 70 000 personas que no han hecho nada, que únicamente querían apoyar a su equipo".