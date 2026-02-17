Mbappé: "Prestianni dijo cinco veces que Vinicius Jr es un 'mono'; no merece jugar más la Champions"
El francés apoyó al brasileño y aseguró "escuchar todo" lo que ocurrió con el argentino en el cruce de Champions League entre Real Madrid y Benfica.
El duelo de playoffs del Real Madrid ante Benfica en Portugal, se picó luego de que Vinicius Jr marcara un golazo para abrir el marcador y denunciara que el argentino Gianluca Prestianni le dijera "mono", secuencia que fue ratificada por Kylian Mbappé lugo del partido.
Se trata sin dudas del escándalo de la jornada en el fútbol europeo, por lo que tras el encuentro, fueron varias las voces que se refirieron a la situación. Y si bien desde el conjunto portugués niegan la acusación, el francés aseguró haber "escuchado todo".
"El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará, pero después ha metido su camiseta aquí (en la boca) para decir que Vini es un 'mono' cinco veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también", testificó Mbappé ante la prensa.
El futbolista del Real Madrid no tardó en hacer una distinción con el resto de los futbolistas y el público del Benfica. "Yo he venido en Portugal muchas veces, Y he tenido la suerte de tener muchos compañeros, muchos amigos de Portugal, y nunca me ha pasado nada de este tipo de cosas", sostuvo, e insistió: "Hay 70 000 personas que no han hecho nada, que únicamente querían apoyar a su equipo".
"Tengo el máximo respeto para el Benfica, para su entrenador que es uno de los mejores de la historia, que ha hecho la historia de Real Madrid. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es un una cosa maravillosa jugar la Champions, la mejor competición", sentenció el francés.
En esta línea, el delantero pidió "dar el mejor ejemplo a los jóvenes", y exigió: "Si dejamos pasar este tipo de cosa, yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo en lo que creemos no vale para nada y y hay que hacer algo".
