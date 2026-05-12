El descargo de Maxi Salas tras el video viral pateando una pelota contra la tribuna de River

En medio de esa celebración intensa se produjo la situación que luego tomó enorme repercusión en redes sociales. Después de sumarse al festejo junto a sus compañeros en uno de los sectores cercanos a la Centenario, Maxi Salas emprendió el regreso hacia la mitad de la cancha. Pero antes pateó una pelota que estaba apoyada junto a unos conos ubicados cerca del campo de juego.

Aunque el remate no llegó a impactar sobre las butacas ni directamente sobre los hinchas, sí terminó cerca de los efectivos de seguridad privada que custodiaban las primeras filas del estadio. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y algunos usuarios interpretaron que el delantero había reaccionado contra el público. La situación generó enojo especialmente entre quienes se encontraban en las inmediaciones del sector donde ocurrió la acción. Por eso, apenas unas horas después de que el video se viralizara, el propio futbolista decidió salir públicamente a aclarar lo sucedido.

image

Maxi Salas salió a aclarar la polémica en River tras el video viral: “Jamás le faltaría el respeto a la gente”

A través de una historia publicada en Instagram, Salas intentó ponerle fin a la polémica y negó haber tenido intención de faltarles el respeto a los hinchas de River. "Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente. Nunca haría eso, jamás le faltaría el respeto. Pateé y justo fue para el lado de la gente", escribió el atacante.

El mensaje buscó desactivar rápidamente las críticas y explicar que la situación fue producto del contexto emocional del partido y no una reacción dirigida contra el público. Dentro del plantel saben que el clima con los hinchas atraviesa un momento sensible y cualquier gesto puede generar interpretaciones negativas.

De hecho, la tensión en el Monumental ya había quedado reflejada segundos antes del gol de Quintero, cuando buena parte del estadio explotó contra el equipo por el resultado parcial adverso. Incluso el propio colombiano realizó un gesto de desaprobación hacia las tribunas durante el festejo, una imagen que también dio mucho que hablar.