Llegó la estrella: Thiago Almada arribó al país y se suma al plantel de River
El flamante refuerzo del Millonario arribó esta madrugada a Buenos Aires, ya tiene su contrato firmado y esta tarde tendrá su primer entrenamiento bajo las órdenes de Eduardo Coudet.
Thiago Almada ya está en Argentina. El mediocampista ofensivo arribó pasadas las 4 de la madrugada al aeropuerto de Ezeiza, proveniente de Madrid, y quedó listo para incorporarse al plantel de River. El campeón del mundo ya firmó su contrato y esta tarde tendrá su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.
El futbolista llegó con todas sus pertenencias para instalarse en Buenos Aires y comenzar una nueva etapa de su carrera. Además, la revisión médica ya la había realizado en Europa, por lo que no tendrá que atravesar nuevamente ese proceso y podrá ponerse inmediatamente a disposición de Coudet. Su llegada se da en un momento particular para el Millonario, que viene de perder ante Tigre y ahora tendrá por delante el debut en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.
¿Thiago Almada juega ante Independiente Santa Fe?
Pese a que Almada fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, su presencia en el partido de ida aparece prácticamente descartada. River enfrentará este miércoles a Independiente Santa Fe en Bogotá, a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, y el futbolista lleva casi un mes sin disputar un partido oficial.
Coudet ya había sido contundente después de la derrota ante Tigre: “Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también”.
De esta manera, la idea es que Almada comience a sumar ritmo de entrenamiento y pueda estar disponible para el partido del domingo ante Argentinos Juniors, mientras que también tendría chances de ser convocado para la revancha ante Santa Fe.
Los detalles de la llegada de Thiago Almada a River
River acordó la incorporación del mediocampista a cambio de 20 millones de euros y se convirtió en el noveno refuerzo del mercado de pases. Para acelerar los trámites y conseguir que pudiera ser inscripto en la competencia internacional, Almada firmó su contrato desde España. El vínculo será por tres años y medio y contempla una cláusula de recompra para Atlético de Madrid de 40 millones de euros durante los próximos 18 meses.
El futbolista de 25 años llega después de haber sido parte del plantel argentino en el Mundial 2026. Fue titular en los primeros dos encuentros, ante Argelia y Austria, mientras que luego ingresó desde el banco frente a Jordania y Cabo Verde. Su último partido oficial fue ante Suiza, el 12 de julio, por los cuartos de final. Desde entonces, el mediocampista estuvo de vacaciones y recién ahora volverá a trabajar con un plantel profesional.
Por eso, más allá de la expectativa que genera su llegada, River deberá esperar para ver a Almada dentro de la cancha. Su estreno podría darse el próximo domingo y, si la evolución es positiva, también podría tener minutos en la revancha de la Sudamericana.
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