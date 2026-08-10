Llegó la estrella: Thiago Almada arribó al país y se suma al plantel de River

Los detalles de la llegada de Thiago Almada a River

River acordó la incorporación del mediocampista a cambio de 20 millones de euros y se convirtió en el noveno refuerzo del mercado de pases. Para acelerar los trámites y conseguir que pudiera ser inscripto en la competencia internacional, Almada firmó su contrato desde España. El vínculo será por tres años y medio y contempla una cláusula de recompra para Atlético de Madrid de 40 millones de euros durante los próximos 18 meses.

El futbolista de 25 años llega después de haber sido parte del plantel argentino en el Mundial 2026. Fue titular en los primeros dos encuentros, ante Argelia y Austria, mientras que luego ingresó desde el banco frente a Jordania y Cabo Verde. Su último partido oficial fue ante Suiza, el 12 de julio, por los cuartos de final. Desde entonces, el mediocampista estuvo de vacaciones y recién ahora volverá a trabajar con un plantel profesional.

Por eso, más allá de la expectativa que genera su llegada, River deberá esperar para ver a Almada dentro de la cancha. Su estreno podría darse el próximo domingo y, si la evolución es positiva, también podría tener minutos en la revancha de la Sudamericana.