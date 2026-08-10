Julián Álvarez volvió a entrenar en Atlético de Madrid mientras espera una definición
El delantero se reincorporó al Colchonero tras sus vacaciones, aunque Barcelona mantiene su interés y él quiere cambiar de club.
La incertidumbre sobre el futuro de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo este lunes. Mientras Barcelona continúa trabajando para intentar concretar su llegada y el Atlético de Madrid sostiene una postura firme respecto de su salida, el delantero argentino volvió a presentarse en el club español después de sus vacaciones y comenzó nuevamente con los trabajos de preparación.
El regreso de la Araña se produjo en medio de una situación que todavía está lejos de resolverse. El atacante manifestó públicamente su deseo de cambiar de aire y todo indica que su principal objetivo es vestir la camiseta del conjunto blaugrana. Sin embargo, desde Madrid no parecen dispuestos a facilitar la operación y, hasta el momento, rechazaron las distintas alternativas que surgieron para concretar una transferencia.
Álvarez se sometió a la revisión médica correspondiente y durante las próximas semanas llevará adelante una preparación específica diseñada por los preparadores físicos del Atlético. La intención es que pueda recuperar progresivamente su mejor condición antes de reincorporarse al trabajo junto con el resto de sus compañeros.
Julián Álvarez volvió al Atlético de Madrid, pero su futuro sigue en duda
La presencia de Julián en los entrenamientos del Atlético de Madrid no significa que su continuidad en el equipo dirigido por Diego Simeone esté asegurada. El delantero todavía mantiene firme su intención de buscar una salida y podría mantener una conversación con el entrenador argentino para explicarle personalmente su situación.
La relación entre Álvarez y la institución madrileña quedó deteriorada durante las últimas semanas, especialmente después de que el futbolista expresara su deseo de ser transferido. El ex River fue claro al explicar que había hablado con los dirigentes y que consideraba que una venta era la mejor alternativa para todas las partes.
“Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, había manifestado el delantero. Aunque evitó mencionar directamente a Barcelona, sus palabras fueron interpretadas como una señal inequívoca de que su intención era continuar su carrera en el fútbol español, pero lejos del Atlético.
Por ahora, la dirigencia colchonera se mantiene inflexible. La idea del club es conservar a uno de sus principales futbolistas y no contempla una transferencia, incluso frente a ofertas económicas de enorme magnitud. “No queremos transferirlo. No aceptamos una oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, afirmó Miguel Ángel Gil Marín, el accionista mayoritario.
Barcelona todavía busca la manera de contratar a Julián
Pese a la postura del Atlético, el conjunto culé no abandonó su objetivo. Después de recibir una primera respuesta negativa, la dirigencia catalana comenzó a estudiar distintas alternativas financieras para intentar llevar adelante una operación que, por sus características económicas, resulta compleja.
El club blaugrana trabaja en una estrategia que le permita reunir los recursos necesarios para realizar una propuesta por Álvarez. Al mismo tiempo, el futbolista mantiene la intención de presionar para que la transferencia pueda concretarse. Por ahora, la situación permanece abierta.
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