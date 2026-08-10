Julián Álvarez volvió a entrenar en Atlético de Madrid mientras espera una definición

“Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, había manifestado el delantero. Aunque evitó mencionar directamente a Barcelona, sus palabras fueron interpretadas como una señal inequívoca de que su intención era continuar su carrera en el fútbol español, pero lejos del Atlético.

Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada. Eso me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento van a ser el de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional.



— Miguel Ángel Gil



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Por ahora, la dirigencia colchonera se mantiene inflexible. La idea del club es conservar a uno de sus principales futbolistas y no contempla una transferencia, incluso frente a ofertas económicas de enorme magnitud. “No queremos transferirlo. No aceptamos una oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, afirmó Miguel Ángel Gil Marín, el accionista mayoritario.

Barcelona todavía busca la manera de contratar a Julián

Pese a la postura del Atlético, el conjunto culé no abandonó su objetivo. Después de recibir una primera respuesta negativa, la dirigencia catalana comenzó a estudiar distintas alternativas financieras para intentar llevar adelante una operación que, por sus características económicas, resulta compleja.

El club blaugrana trabaja en una estrategia que le permita reunir los recursos necesarios para realizar una propuesta por Álvarez. Al mismo tiempo, el futbolista mantiene la intención de presionar para que la transferencia pueda concretarse. Por ahora, la situación permanece abierta.