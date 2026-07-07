El desconsolado llanto de Lionel Messi tras la sufrida clasificación de la Selección Argentina

ASÍ SE VIVIÓ EL FINAL DE LA REMONTADA ÉPICA DE ARGENTINA VS. EGIPTO pic.twitter.com/00oH7ahWDV — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

El desahogo de Messi reflejó el enorme desgaste físico y emocional que implicó el encuentro. Tras atravesar uno de los partidos más difíciles del torneo, el capitán dejó salir toda la tensión acumulada antes de fundirse en un abrazo con sus compañeros, en una escena que rápidamente se convirtió en una de las postales más impactantes del Mundial 2026. Sumado a que si el duelo terminaba en una derrota, probablemente, hubiese sido el último Mundial disputado por el crack rosarino, sin embargo, todavía queda camino por recorrer.