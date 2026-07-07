El golazo de Lionel Messi para mantener con vida a Argentina: tremenda volea y 2-2 ante Egipto

ES UN BUEN MOMENTO PARA HACER UN GOL DON MESSIpic.twitter.com/P7pnDPXrVO — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

Minutos antes, el propio Messi había sido clave al asistir con un preciso centro a Cristian "Cuti" Romero para el 2-1 parcial, demostrando que, incluso en una noche irregular, su influencia en el juego seguía siendo determinante. Con un gol de enorme jerarquía y en un momento de máxima tensión, el número 10 volvió a hacerse cargo de la responsabilidad y le dio vida a una Argentina que se negaba a despedirse del Mundial.