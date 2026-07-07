El golazo de Lionel Messi para mantener con vida a Argentina: tremenda volea y 2-2 ante Egipto
El capitán de la Selección apareció a siete minutos del final con una definición espectacular para igualar un partido que venía muy complicado en los octavos de final del Mundial 2026.
Cuando más lo necesitaba la Selección Argentina, apareció Lionel Messi. El capitán marcó un verdadero golazo a los 38 minutos del segundo tiempo para establecer el 2-2 ante Egipto y devolverle la ilusión al equipo de Lionel Scaloni en los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro venía siendo adverso para la Albiceleste y también para el propio Messi. El rosarino había fallado un penal en el primer tiempo y no lograba gravitar como de costumbre. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, siguió buscando su oportunidad y terminó siendo determinante en el tramo final del partido.
Golazo de Messi para mantener con vida a Argentina: tremenda volea y 2-2 ante Egipto
La jugada nació tras una pelota que quedó viva dentro del área luego de una serie de rebotes. El capitán reaccionó antes que todos, acomodó el cuerpo y sacó un potente zurdazo de volea que dejó sin chances al arquero Mostafa Shobeir, desatando el delirio de los miles de hinchas argentinos presentes en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).
Minutos antes, el propio Messi había sido clave al asistir con un preciso centro a Cristian "Cuti" Romero para el 2-1 parcial, demostrando que, incluso en una noche irregular, su influencia en el juego seguía siendo determinante. Con un gol de enorme jerarquía y en un momento de máxima tensión, el número 10 volvió a hacerse cargo de la responsabilidad y le dio vida a una Argentina que se negaba a despedirse del Mundial.
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