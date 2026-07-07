Lionel Messi falló un penal y Argentina desperdició una chance para empatar ante Egipto
El capitán de la Selección Argentina no pudo convertir desde los doce pasos: Mostafa Shobeir le adivinó el remate y mantuvo el 1-0 para los africanos en los octavos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para llegar al empate frente a Egipto, pero Lionel Messi no pudo aprovecharla. A los 19 minutos del primer tiempo, el capitán albiceleste falló un penal y el conjunto africano mantuvo la ventaja por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026.
La acción se inició con un preciso pase filtrado de Enzo Fernández para la proyección de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo ingresó al área y fue derribado por un defensor egipcio, por lo que el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima.
Messi falló un penal y Argentina desperdició una chance inmejorable para empatar ante Egipto
Como es habitual, Messi se hizo cargo de la ejecución. El rosarino buscó abrir el pie y cruzar el remate, pero el arquero Mostafa Shobeir adivinó la intención, se lanzó sobre su izquierda y contuvo el disparo para sostener la ventaja de Egipto.
Fue un momento clave del encuentro en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), ya que la Albiceleste tenía la posibilidad de reaccionar rápidamente tras el gol de Yasser Ibrahim. Sin embargo, la gran intervención de Shobeir mantuvo arriba al conjunto africano y profundizó la preocupación del equipo de Lionel Scaloni.
Así había sido el penal que le cobraron a la Selección Argentina ante Egipto
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