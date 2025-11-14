El ritual que no se rompe: Messi, De Paul y Tapia renovaron la cábala antes del duelo con Angola
La Selección Argentina ultima detalles para el último amistoso del año y el tridente más simbólico de la Scaloneta volvió a repetir su ceremonia preferida en la concentración.
La Selección Argentina transita las horas previas a su último compromiso del 2025, un amistoso frente a Angola que se disputará este viernes a las 13, y lo hace apelando a un conjunto de tradiciones que se convirtieron en parte del ADN del plantel campeón del mundo y bicampeón de América.
Entre esas costumbres que ya forman parte del folclore albiceleste, una volvió a hacerse presente en la concentración y rápidamente acaparó la atención: la foto del mate compartido entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Claudio “Chiqui” Tapia, un ritual que se repite en cada previa y que para muchos simboliza la unión y la energía que sostienen al grupo.
La postal fue publicada por el propio Tapia en sus redes sociales, donde escribió “El mate sagrado del tridente”, acompañado por un mensaje que ya funciona como lema entre los hinchas cada vez que aparece la Scaloneta: “Dale que es viernes y juegan los Campeones del Mundo”.
La instantánea muestra a los tres relajados en una de las habitaciones del hotel de concentración, vestidos con la indumentaria alternativa azul: remera y shorts a tono, junto con zapatillas blancas que completan un look que ya se volvió habitual en los entrenamientos de baja intensidad.
Dentro del plantel, estas pequeñas ceremonias funcionan como un cable a tierra en medio de una agenda cargada, sobre todo en un cierre de año que incluyó viajes extensos, compromisos de calendario FIFA y la mirada puesta en lo que será un 2026 decisivo. El entorno destaca que, más allá de la simbología, estos espacios de convivencia son clave para mantener la sintonía entre los referentes, especialmente en un equipo donde la estabilidad emocional y la cohesión interna fueron pilares fundamentales del título en Qatar.
El partido ante Angola representa una oportunidad para afinar detalles antes del receso y, al mismo tiempo, para reforzar la identidad que el equipo viene sosteniendo desde hace años. No es casual que este tipo de imágenes se repitan en cada previa: reflejan una dinámica colectiva que va más allá del juego y que se sostiene en los gestos cotidianos.
En este contexto, la cábala del mate se mantiene intacta, reafirmando el mensaje de que la Scaloneta no solo compite, sino que cultiva vínculos que trascienden la cancha. Para Messi, De Paul y Tapia, la ceremonia ya no es una simple foto: es una marca registrada del ciclo que sigue escribiendo capítulos en la historia del fútbol argentino.
