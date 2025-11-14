El ritual que no se rompe: Messi, De Paul y Tapia renovaron la cábala antes del duelo con Angola

El partido ante Angola representa una oportunidad para afinar detalles antes del receso y, al mismo tiempo, para reforzar la identidad que el equipo viene sosteniendo desde hace años. No es casual que este tipo de imágenes se repitan en cada previa: reflejan una dinámica colectiva que va más allá del juego y que se sostiene en los gestos cotidianos.

En este contexto, la cábala del mate se mantiene intacta, reafirmando el mensaje de que la Scaloneta no solo compite, sino que cultiva vínculos que trascienden la cancha. Para Messi, De Paul y Tapia, la ceremonia ya no es una simple foto: es una marca registrada del ciclo que sigue escribiendo capítulos en la historia del fútbol argentino.