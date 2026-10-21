Qué pasará con Mauro Icardi y la China Suárez: el dato que abrió nuevos interrogantes
En medio de las versiones sobre sus próximos pasos, trascendió cuál sería el deseo del futbolista y qué planes tendría para su vida junto a la actriz.
El presente deportivo de Mauro Icardi atraviesa un momento de incertidumbre. A cinco meses de su último partido oficial, el futbolista continúa sin encontrar un equipo luego de finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía. Mientras su futuro profesional permanece abierto, la China Suárez lo acompaña durante este período sin actividad dentro de las canchas.
Su último encuentro fue el 17 de mayo, mientras que el vínculo con el conjunto turco concluyó el 30 de junio. Semanas después, el 15 de julio, el rosarino se despidió de la institución a través de sus redes sociales. Desde entonces, no se anunció oficialmente ningún acuerdo con un nuevo club. Su paso por equipos de renombre, como el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain, contrasta con la falta de propuestas concretas para su próxima etapa.
Los planes de Icardi para definir su futuro
En los últimos días, el delantero había defendido su decisión de tomarse un tiempo alejado de la competencia y aseguró que podía manejar su carrera según sus propios deseos. Sin embargo, la prolongada inactividad genera interrogantes sobre su continuidad en el máximo nivel, sobre todo si mantiene sus exigencias económicas y deportivas y descarta propuestas de clubes o ligas de menor exposición.
La China Suárez, por su parte, también estaría organizando su vida laboral en función de los próximos movimientos del futbolista. Según trascendió, la actriz habría evitado compromisos que le impidan trasladarse de un lugar a otro para acompañarlo. En las redes sociales, la situación despertó comentarios y cuestionamientos, en particular entre usuarios que siguen a Wanda Nara, quien continúa con sus proyectos televisivos, cinematográficos y comerciales.
En ese contexto, Gustavo Méndez contó este miércoles en La mañana con Moria, el ciclo de El Trece, qué decisión tomaría Icardi en los próximos meses. De acuerdo con la información que compartió el periodista, el jugador no tendría previsto incorporarse a un equipo antes de diciembre y aprovecharía el tiempo para analizar las alternativas disponibles.
"Wanda tiene que soltar a Mauro Icardi, que está feliz, que no va a trabajar hasta diciembre. Se puede dar ese lujo Mauro Icardi. Ahora está viajando por Miami y por México, pero no va a trabajar, no va a tener equipo hasta diciembre. Se va a tomar todo este tiempo para pensar adónde ir, porque él quiere jugar en Italia porque se quiere retirar y quedarse a vivir en Italia con la China y los hijos. Entonces él quiere jugar en Italia", aseguró Méndez.
De esta manera, el regreso al fútbol italiano aparecería como la principal aspiración del delantero, que buscaría cerrar su carrera en ese país y establecerse allí junto a la actriz y sus hijos. Por ahora, no hay confirmaciones sobre una negociación ni sobre el club que podría recibirlo. La incógnita pasa por saber si Icardi logrará concretar ese plan y cuándo volverá a disputar un partido oficial.
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