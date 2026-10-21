Qué pasará con Mauro Icardi y la China Suárez: el dato que abrió nuevos interrogantes

"Wanda tiene que soltar a Mauro Icardi, que está feliz, que no va a trabajar hasta diciembre. Se puede dar ese lujo Mauro Icardi. Ahora está viajando por Miami y por México, pero no va a trabajar, no va a tener equipo hasta diciembre. Se va a tomar todo este tiempo para pensar adónde ir, porque él quiere jugar en Italia porque se quiere retirar y quedarse a vivir en Italia con la China y los hijos. Entonces él quiere jugar en Italia", aseguró Méndez.

De esta manera, el regreso al fútbol italiano aparecería como la principal aspiración del delantero, que buscaría cerrar su carrera en ese país y establecerse allí junto a la actriz y sus hijos. Por ahora, no hay confirmaciones sobre una negociación ni sobre el club que podría recibirlo. La incógnita pasa por saber si Icardi logrará concretar ese plan y cuándo volverá a disputar un partido oficial.