El desglose del nuevo récord de Lionel Messi: dónde marcó sus 900 goles
El astro argentino sigue haciendo historia y este miércoles en Inter Miami logró alcanzar una cifra impresionante.
La historia del fútbol sumó este miércoles una página dorada que parecía destinada únicamente a los elegidos, cuando en el marco del partido revancha por los octavos de final de la Concachampions, Lionel Messi alcanzó la estratosférica cifra de 900 goles oficiales en su carrera profesional.
El astro argentino fue el encargado de abrir el marcador para el Inter Miami ante Nashville, desatando la euforia en el Chase Stadium y en todo el planeta fútbol.
El gol 900 no fue uno más: llegó en una instancia decisiva, tal como acostumbra. Con el 1-0 parcial ante Nashville, Messi no solo rompió un récord individual histórico, sino que puso al Inter Miami un paso más cerca de los cuartos de final del torneo más importante de la Concacaf.
A sus 38 años, el capitán argentino sigue desafiando las leyes de la lógica y estirando una marca que lo mantiene en la mesa chica de los máximos goleadores de todos los tiempos, demostrando que su ambición competitiva permanece intacta.
El desglose de una leyenda: ¿dónde marcó sus 900 goles?
La carrera de Messi es un mapa de efectividad y vigencia que se extiende por más de dos décadas. Para dimensionar la magnitud de este récord, es necesario desmenuzar cómo se reparten sus festejos entre clubes y la Selección:
- Barcelona (672 goles): La etapa más prolífica de su vida, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club y de la Liga de España.
- Selección Argentina (115 goles): Consolidado como el máximo artillero histórico de la "Albiceleste", con la que conquistó América y el Mundo.
- Inter Miami (81 goles): En su etapa en los Estados Unidos, Leo mantiene un promedio goleador asombroso, transformando al equipo de Florida en un contendiente serio en la región.
- PSG (32 goles): Su paso por la capital francesa también dejó su huella en las redes europeas antes de su desembarco en la MLS.
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