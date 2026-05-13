Show de Lionel Messi: triplete en Inter Miami para remontar un partidazo ante Cincinnati
En un encuentro lleno de giros en el marcador, el argentino sumó una asistencia y tres goles para la nueva victoria del conjunto de Florida.
En un encuentro vibrante disputado en el TQL Stadium, el Inter Miami se impuso por 5-3 ante Cincinnati en el marco de la fecha 13 de la Major League Soccer (MLS), con una brillante noche de Lionel Messi, que anotó un triplete y sumó una nueva asistencia.
Bajo la conducción de Gustavo Hoyos, el equipo de Florida se llevó una victoria fundamental gracias a una actuación estelar del argentino.
El inicio del partido fue frenético. Apenas a los seis minutos, a Messi le anularon un gol por posición adelantada tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, el capitán argentino no tardó en tener su revancha: a los 24 minutos, presionó la salida del fondo local y, tras un rebote fortuito, marcó el 1-0.
Sobre el cierre de la primera mitad, Kevin Denkey igualó las acciones desde el punto del penal, de cara a una segunda parte que mantuvo la intensidad, con constantes cambios en el liderazgo del tablero.
De esta manera, Pavel Bucha puso el 2-1 apenas iniciado el complemento; aunque a los 55 minutos, Rodrigo De Paul asistió a Messi para estampar el 2-2. Evander volvió a adelantar al local a los 65, pero Inter reaccionó rápido y a los 79, Messi habilitó al juvenil Mateo Silvetti para el 3-3 y, poco después, Germán Berterame dio vuelta el marcador (4-3) a los 84.
En los minutos finales, Silvetti devolvió la gentileza con un centro que Messi conectó para sellar el 5-3 definitivo y registrar un nuevo hat-trick en su carrera.
Cómo queda el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS
Con este triunfo, Las Garzas se consolidan en la parte alta de la Conferencia Este: suman 25 puntos y se ubican escoltas, a solo dos unidades del líder Nashville SC (aunque Miami tiene un partido más).
Respecto a los próximos desafíos, antes del receso por el Mundial, el equipo rosa enfrentará dos compromisos clave como local ante Portland Timbers y Philadelphia Union.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario