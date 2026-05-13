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Show de Lionel Messi: triplete en Inter Miami para remontar un partidazo ante Cincinnati

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En un encuentro lleno de giros en el marcador, el argentino sumó una asistencia y tres goles para la nueva victoria del conjunto de Florida.

Lionel Messi brilló con un triplete en la victoria del Inter Miami por MLS. 

Lionel Messi brilló con un triplete en la victoria del Inter Miami por MLS. 

En un encuentro vibrante disputado en el TQL Stadium, el Inter Miami se impuso por 5-3 ante Cincinnati en el marco de la fecha 13 de la Major League Soccer (MLS), con una brillante noche de Lionel Messi, que anotó un triplete y sumó una nueva asistencia.

Bajo la conducción de Gustavo Hoyos, el equipo de Florida se llevó una victoria fundamental gracias a una actuación estelar del argentino.

El inicio del partido fue frenético. Apenas a los seis minutos, a Messi le anularon un gol por posición adelantada tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, el capitán argentino no tardó en tener su revancha: a los 24 minutos, presionó la salida del fondo local y, tras un rebote fortuito, marcó el 1-0.

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Sobre el cierre de la primera mitad, Kevin Denkey igualó las acciones desde el punto del penal, de cara a una segunda parte que mantuvo la intensidad, con constantes cambios en el liderazgo del tablero.

De esta manera, Pavel Bucha puso el 2-1 apenas iniciado el complemento; aunque a los 55 minutos, Rodrigo De Paul asistió a Messi para estampar el 2-2. Evander volvió a adelantar al local a los 65, pero Inter reaccionó rápido y a los 79, Messi habilitó al juvenil Mateo Silvetti para el 3-3 y, poco después, Germán Berterame dio vuelta el marcador (4-3) a los 84.

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En los minutos finales, Silvetti devolvió la gentileza con un centro que Messi conectó para sellar el 5-3 definitivo y registrar un nuevo hat-trick en su carrera.

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Cómo queda el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS

Con este triunfo, Las Garzas se consolidan en la parte alta de la Conferencia Este: suman 25 puntos y se ubican escoltas, a solo dos unidades del líder Nashville SC (aunque Miami tiene un partido más).

Respecto a los próximos desafíos, antes del receso por el Mundial, el equipo rosa enfrentará dos compromisos clave como local ante Portland Timbers y Philadelphia Union.

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Las estadísticas de Lionel Messi en la victoria de Inter Miami por la MLS. Fuente: Sofascore.

Las estadísticas de Lionel Messi en la victoria de Inter Miami por la MLS. Fuente: Sofascore.

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