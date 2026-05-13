Show de Lionel Messi: triplete en Inter Miami para remontar un partidazo ante Cincinnati

De esta manera, Pavel Bucha puso el 2-1 apenas iniciado el complemento; aunque a los 55 minutos, Rodrigo De Paul asistió a Messi para estampar el 2-2. Evander volvió a adelantar al local a los 65, pero Inter reaccionó rápido y a los 79, Messi habilitó al juvenil Mateo Silvetti para el 3-3 y, poco después, Germán Berterame dio vuelta el marcador (4-3) a los 84.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2054730786100707456&partner=&hide_thread=false GOL! Second one for our captain. pic.twitter.com/nBX76yYYAz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

En los minutos finales, Silvetti devolvió la gentileza con un centro que Messi conectó para sellar el 5-3 definitivo y registrar un nuevo hat-trick en su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2054738451610665103&partner=&hide_thread=false Leo Messi. Hat-trick. Claro que sí. pic.twitter.com/BHZMb9Ri15 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

Cómo queda el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS

Con este triunfo, Las Garzas se consolidan en la parte alta de la Conferencia Este: suman 25 puntos y se ubican escoltas, a solo dos unidades del líder Nashville SC (aunque Miami tiene un partido más).

Respecto a los próximos desafíos, antes del receso por el Mundial, el equipo rosa enfrentará dos compromisos clave como local ante Portland Timbers y Philadelphia Union.

M1-LionelMessi-VsCincinnati Las estadísticas de Lionel Messi en la victoria de Inter Miami por la MLS. Fuente: Sofascore.