La MLS corrigió una jugada y Lionel Messi perdió el triplete ante Cincinnati: el motivo

La decisión generó sorpresa entre muchos fanáticos, ya que durante el partido nadie dudó de que se trataba de una nueva conquista personal del rosarino. Aun así, el cambio quedó registrado oficialmente y el capitán argentino terminó cerrando la noche con dos goles y una asistencia en lugar del triplete que había festejado inicialmente.

Más allá de la modificación estadística, Messi volvió a tener una actuación sobresaliente y fue clave para que Las Garzas sumaran una victoria importante en la temporada. El primer tanto del argentino llegó a los 24 minutos de la etapa inicial, después de aprovechar un rebote dentro del área tras un intento fallido de despeje del defensor Matt Miazga.

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El segundo gol oficial apareció ya en el complemento y nació gracias a otra conexión argentina. Rodrigo De Paul desbordó por el sector derecho y lanzó un centro preciso para Messi, que apareció libre dentro del área y definió con tranquilidad para convertir el 2-2 parcial en un momento complicado del encuentro.

Además de los goles, el rosarino también aportó una asistencia y volvió a demostrar su enorme influencia ofensiva en el equipo estadounidense. Con las dos conquistas finalmente validadas, alcanzó los 11 goles en la temporada y llegó además a cuatro pases decisivos.

El rosado de Fort Lauderdale atraviesa una etapa importante del campeonato y necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea dentro de la MLS. La presencia de la "Pulga" continúa siendo determinante para un equipo que apuesta fuerte a pelear en todos los frentes y que tiene también a varias figuras internacionales dentro de su plantel.

El próximo compromiso del conjunto dirigido por Gustavo Hoyos será el domingo 17 de mayo frente a Portland Timbers como local. Más adelante tendrá otro desafío exigente cuando enfrente a Philadelphia Union el 24 de mayo. Mientras tanto, la curiosa decisión estadística de la MLS seguirá dando que hablar. Aunque el triplete finalmente desapareció de los registros oficiales, la actuación de Messi volvió a confirmar que sigue siendo el gran protagonista del fútbol estadounidense.