El día que Rosario Central eliminó a River en semifinales con Fatura Broun como figura total
El Millonario y el Canalla volverán a enfrentarse en una instancia decisiva del torneo local, pero el antecedente más reciente entre ambos dejó una clasificación histórica para los rosarinos.
River y Rosario Central volverán a cruzarse este fin de semana en un partido cargado de tensión y expectativas por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026. El choque en el Monumental promete ser uno de los encuentros más calientes del campeonato, especialmente después de las polémicas y declaraciones que rodearon a ambos equipos en los últimos días. Sin embargo, no será la primera vez que se enfrenten en una semifinal del fútbol argentino.
El antecedente más cercano entre ambos en una instancia de este tipo ocurrió en la Copa de la Liga 2023 y terminó con una clasificación inolvidable para los rosarinos. Aquel equipo dirigido por Miguel Ángel Russo eliminó al conjunto de Martín Demichelis en una dramática tanda de penales y más tarde terminaría consagrándose campeón del torneo.
En aquella edición, compartieron grupo durante la fase inicial y consiguieron avanzar a los cruces eliminatorios. En ese momento el campeonato contaba con 28 equipos y solamente cuatro de cada zona lograban acceder a los cuartos de final. El Millonario finalizó segundo en su grupo y dejó en el camino a Belgrano en Córdoba, mientras que el Canalla eliminó a Racing en una extensa definición desde los doce pasos después de empatar 2-2 en Salta.
La semifinal se disputó el 9 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, una fecha muy especial para los hinchas riverplatenses por el recuerdo de la histórica final de Madrid ante Boca. El encuentro fue muy equilibrado y ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones con claridad. Hubo aproximaciones, algunas situaciones aisladas y mucha tensión, pero el marcador nunca se movió durante los noventa minutos.
Todo terminó resolviéndose desde el punto penal y allí apareció la enorme figura de Jorge Broun. El arquero de Rosario Central tuvo una actuación memorable y se transformó en el gran responsable de la clasificación rosarina. Primero le contuvo el disparo a Enzo Díaz con ayuda del travesaño. Más tarde volvió a imponerse ante Agustín Palavecino y luego también frustró el intento de Gonzalo Martínez.
Mientras "Fatura" se hacía gigante bajo los tres palos, Rosario Central mostraba mucha más eficacia en sus ejecuciones. Maximiliano Lovera e Ignacio Malcorra convirtieron sus remates y sostuvieron la ventaja para el equipo rosarino, pese al fallo de Jaminton Campaz durante la serie.
La escena más impactante de aquella definición llegó con Manuel Lanzini. La Banda Roja necesitaba convertir para seguir con vida, pero el mediocampista elevó su remate muy por encima del travesaño y selló la eliminación del Millonario. Del otro lado, los futbolistas de Central desataron el festejo por una clasificación histórica que más tarde tendría continuidad con la conquista del título frente a Platense.
Semanas después River tendría revancha al imponerse por 2-0 en el Trofeo de Campeones gracias a los goles de Facundo Colidio e Ignacio Fernández. Sin embargo, aquella semifinal de 2023 quedó grabada como uno de los grandes golpes recientes de Rosario Central sobre el conjunto de Núñez. Ahora, casi tres años después, ambos vuelven a encontrarse en un contexto cargado de tensión, con acusaciones cruzadas, polémicas arbitrales recientes y el sueño de alcanzar una nueva final del fútbol argentino.
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