Polémica con Rosario Central: Komar acusó a los equipos grandes de "robar toda la vida"

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El jugador también hizo énfasis en el paso de River Plate por la Primera B Nacional, mencionando fallos arbitrales favorables en aquella categoría y señalando específicamente penales otorgados por el exárbitro Pablo Lunati. Estas menciones buscaron poner en duda la imparcialidad histórica de los arbitrajes frente a los equipos denominados "grandes".

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Una previa caliente para las semifinales del Torneo Apertura

Para cerrar su descargo, Komar lanzó una frase que encendió la polémica de cara al próximo partido decisivo: “No sigo, pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida”. Sus dichos no solo generaron una rápida viralización, sino que le otorgaron una dosis extra de tensión a la semifinal del Apertura, donde el equipo de Ángel Di María buscará el pase a la final precisamente ante el conjunto de Núñez.