Polémica con Rosario Central: Komar acusó a los equipos grandes de "robar toda la vida"
El defensor del Canalla apuntó contra el periodismo porteño y recordó polémicos fallos arbitrales a favor de River y Racing luego de la clasificación del conjunto rosarino.
La clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura sigue generando repercusiones fuera de la cancha. Juan Cruz Komar, defensor del conjunto rosarino, explotó en sus redes sociales contra las críticas del periodismo de Buenos Aires tras la eliminación de Racing en el Gigante de Arroyito.
El zaguero utilizó su perfil para compartir imágenes y videos de jugadas polémicas que, según su postura, beneficiaron históricamente tanto a la Academia como a River.
En sus publicaciones, Komar apuntó directamente contra declaraciones de Diego Milito, recordando un polémico gol de Racing en Arroyito durante el año 2014. “¿Cuando salieron campeón con este gol no estaba roto el fútbol?”, cuestionó el futbolista.
Además, el defensor trajo a colación acciones de gran impacto mediático, como el planchazo de Javier Pinola en un duelo de Copa Libertadores que no fue sancionado como penal: "Acá había que tener la guardia alta", escribió.
El jugador también hizo énfasis en el paso de River Plate por la Primera B Nacional, mencionando fallos arbitrales favorables en aquella categoría y señalando específicamente penales otorgados por el exárbitro Pablo Lunati. Estas menciones buscaron poner en duda la imparcialidad histórica de los arbitrajes frente a los equipos denominados "grandes".
Una previa caliente para las semifinales del Torneo Apertura
Para cerrar su descargo, Komar lanzó una frase que encendió la polémica de cara al próximo partido decisivo: “No sigo, pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida”. Sus dichos no solo generaron una rápida viralización, sino que le otorgaron una dosis extra de tensión a la semifinal del Apertura, donde el equipo de Ángel Di María buscará el pase a la final precisamente ante el conjunto de Núñez.
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