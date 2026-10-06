El Dibu Martínez mostró la multitud que los esperó en Ezeiza para acompañar a Lionel Messi en su despedida
El arquero compartió una historia desde el micro, mientras miles de hinchas acompañaban al plantel en su salida de Ezeiza rumbo al Monumental.
Dibu Martínez compartió una historia en sus redes sociales del momento en que la Selección Argentina abandonaba el predio de Ezeiza rumbo al estadio Monumental para la despedida de Lionel Messi, en donde los esperaban cientos de hinchas para saludar al gran capitán.
En el video se observa a cientos de fanáticos que se acercaron con banderas, camisetas y carteles al predio de la AFA para saludar al plantel y demostrar su cariño por el capitán argentino, que disputará ante Benín su último partido como con la albiceleste.
Hasta los efectivos de las fuerzas de seguridad que formaban parte del operativo no pudieron resistirse a la emoción del momento y sacaron sus celulares para filmar el paso del micro que trasladaba a la Selección Argentina.
La primera emoción: las lágrimas de Lionel Messi en pleno viaje rumbo al Monumental
A pocas horas de vivir una noche que quedará grabada para siempre en la historia del fútbol mundial, la emoción comenzó a desbordar al propio protagonista. En la previa de su gran despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas a bordo del micro que trasladó a la delegación rumbo al estadio Monumental.
Mientras el micro oficial partía escoltado por una imponente caravana de hinchas desde el predio de la AFA en Ezeiza, las cámaras de televisión enfocaron el interior del vehículo y capturaron un momento íntimo y conmovedor: el capitán, visiblemente conmovido por el cariño de la gente en las calles, tuvo que secarse las lágrimas con una servilleta.
Las imágenes no tardaron en multiplicarse en las pantallas y redes sociales, reflejando el pulso emotivo de una jornada única en la que el país entero se prepara para rendirle tributo al mejor jugador de todos los tiempos en su último baile con la Albiceleste.
Lionel Messi rumbo al Monumental para su despedida
Lionel Messi salió del predio que lleva su nombre en Ezeiza y encabeza la comitiva de la Selección Argentina que viaja hacia el Estadio Más Monumental, donde esta noche disputará su último partido vistiendo la camiseta albiceleste.
El colectivo de la delegación nacional partió minutos antes de las 18:00 escoltado por un dispositivo de seguridad dispuesto para garantizar el rápido traslado por la Autopista Riccheri y la Avenida General Paz, mientras miles de hinchas se agolparon en los accesos del predio de la AFA para despedirlo con banderas, cánticos y aplausos.
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