El Dibu Martínez mostró la multitud que los esperó en Ezeiza para acompañar a Lionel Messi en su despedida

Las imágenes no tardaron en multiplicarse en las pantallas y redes sociales, reflejando el pulso emotivo de una jornada única en la que el país entero se prepara para rendirle tributo al mejor jugador de todos los tiempos en su último baile con la Albiceleste.

Lionel Messi rumbo al Monumental para su despedida

Lionel Messi salió del predio que lleva su nombre en Ezeiza y encabeza la comitiva de la Selección Argentina que viaja hacia el Estadio Más Monumental, donde esta noche disputará su último partido vistiendo la camiseta albiceleste.

El colectivo de la delegación nacional partió minutos antes de las 18:00 escoltado por un dispositivo de seguridad dispuesto para garantizar el rápido traslado por la Autopista Riccheri y la Avenida General Paz, mientras miles de hinchas se agolparon en los accesos del predio de la AFA para despedirlo con banderas, cánticos y aplausos.