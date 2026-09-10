El dilema de Flamengo con Matías Viña: qué pasará con el futbolista relegado en River

El mercado de pases ingresó en sus horas más decisivas y en River se viven momentos de definiciones. Con la salida casi abrochada de Fabricio Bustos —quien negocia la rescisión de su contrato—, Matías Viña quedó posicionado como el único futbolista marginado del plantel profesional. El defensor uruguayo se entrenará en soledad en el Predio de Cantilo a la espera de un desenlace sobre su futuro, una responsabilidad que recae directamente en la dirigencia de Flamengo.