El dilema de Flamengo con Matías Viña: qué pasará con el futbolista relegado en River
Tras la inminente salida de Fabricio Bustos, el lateral uruguayo quedará marginado en el Predio de Cantilo mientras el club dueño de su pase busca una salida.
El mercado de pases ingresó en sus horas más decisivas y en River se viven momentos de definiciones. Con la salida casi abrochada de Fabricio Bustos —quien negocia la rescisión de su contrato—, Matías Viña quedó posicionado como el único futbolista marginado del plantel profesional. El defensor uruguayo se entrenará en soledad en el Predio de Cantilo a la espera de un desenlace sobre su futuro, una responsabilidad que recae directamente en la dirigencia de Flamengo.
El conjunto de Río de Janeiro es el dueño del pase del lateral mundialista con la Selección de Uruguay. Como en Núñez están a préstamo y ya decidieron no ejecutar la opción de compra, la entidad brasileña debe tomar riendas en el asunto para destrabar el escenario y evitar que el jugador pase meses inactivo en la Argentina.
Matías Viña, Flamengo y River: las opciones para definir su futuro
Frente a este cuadro de situación, el Mengão contempla dos caminos concretos. La primera variante implica llegar a un acuerdo con la dirigencia de River para interrumpir el préstamo de forma anticipada. De concretarse la rescisión, Flamengo intentaría ubicar al defensor en otro destino, ya sea mediante un nuevo préstamo por una temporada o a través de la venta de un porcentaje de su ficha.
La segunda alternativa, y quizás la más factible por una cuestión de tiempos y costos, es que el futbolista permanezca colgado en el Millonario hasta fin de año. Esta opción le evitaría al club carioca el desgaste de encarar negociaciones relámpago con el libro de pases al borde de la persiana.
El factor tiempo resulta determinante para encontrarle un nuevo destino a Viña. Aunque la ventana europea ya cerró en las principales ligas, aún quedan mercados abiertos en el mapa internacional: Rusia baja la persiana este jueves 10, mientras que México y Brasil concluyen sus registros este viernes 11. Además, asoma la chance de Grecia, cuyo libro finaliza el martes 15 y donde Olympiacos ya mostró interés en el pasado. Se vienen horas clave para definir la carrera del zurdo.
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