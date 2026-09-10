Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize", que viene de vencer a San Pablo por la Sudamericana, recibe a Central Córdoba con el objetivo de volver al triunfo en el torneo local.
Boca y Central Córdoba se miden este viernes, desde las 21:30, en La Bombonera, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.
El "Xeneize", que se ubica en el octavo puesto con 11 puntos, viene de igualar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza como visitante. Sin embargo, llega en alza luego de vencer 1-0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias al gol de Miguel Merentiel.
De cara a este encuentro, Rodolfo Arruabarrena analiza poner un equipo alternativo, con el objetivo de preservar a varios de sus habituales titulares para la revancha ante San Pablo, que se disputará el próximo martes en el Morumbi.
Por su parte, Central Córdoba atraviesa un momento más complicado y aparece en el penúltimo lugar de la Zona A con siete unidades. El conjunto santiagueño viene de perder 1-0 ante Independiente como local y acumula apenas una victoria en sus últimos cinco partidos del torneo, por lo que buscará dar el golpe en La Bombonera para volver a sumar de a tres.
Formaciones de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Enner Valencia y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: ESPN Premium.
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