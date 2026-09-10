Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Boca viene de vencer a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana.

Por su parte, Central Córdoba atraviesa un momento más complicado y aparece en el penúltimo lugar de la Zona A con siete unidades. El conjunto santiagueño viene de perder 1-0 ante Independiente como local y acumula apenas una victoria en sus últimos cinco partidos del torneo, por lo que buscará dar el golpe en La Bombonera para volver a sumar de a tres.