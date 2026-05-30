Zachary Svajda eliminó a Francisco Cerúndolo de Roland Garros 2026 tras un intenso partido

En el set definitivo, Cerúndolo volvió a perder la concentración y sus servicios rápidamente, permitiendo que Svajda cerrara el partido a su favor después de 3 horas de juego.

Fran Cerúndolo también ganó y los hermanos metieron un doblete de oro en Roland Garros

La jornada del Roland Garros quedará grabada en las páginas más doradas del deporte nacional. Al impactante batacazo mundial de Juan Manuel Cerúndolo, quien eliminó al número 1 del mundo Jannik Sinner, se le sumó minutos más tarde la sólida victoria de su hermano mayor, Francisco. De esta manera, los dos hermanos avanzaron en simultáneo a la tercera ronda del torneo sobre polvo de ladrillo más importante del planeta.

Juan Manuel Cerúndolo le ganó a Jannik Sinner en Roland Garros

La locura familiar se completó minutos más tarde cuando Francisco Cerúndolo (26° del ranking) también selló su boleto a la tercera ronda tras batir al local Hugo Gastón por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1. "Fran" se enteró de la hazaña de su hermano menor en pleno partido gracias a los gritos del público francés mientras iba a buscar la toalla. En la próxima instancia, el mayor de los hermanos se medirá ante el norteamericano Zachary Svajda.

La única nota triste de la jornada argentina en París corrió por cuenta de Facundo Díaz Acosta. El actual 151° del mundo batalló de igual a igual en una desgastante guerra de cinco sets ante la joven promesa estadounidense Learn Tien (18 del mundo), pero terminó despidiéndose del cuadro principal tras caer por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3.