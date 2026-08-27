Briatore bancó a Franco Colapinto y explicó por qué Alpine lo eligió para 2027: qué dijo
El asesor italiano destacó la evolución del piloto argentino y valoró la estabilidad que tendrá la escudería con la continuidad de su dupla para la próxima temporada.
La confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1 estuvo acompañada por un fuerte respaldo de Flavio Briatore. El asesor ejecutivo de la escudería francesa fue uno de los principales impulsores de la llegada del argentino y, tras hacerse oficial su continuidad, destacó especialmente el crecimiento que tuvo durante el campeonato.
Colapinto seguirá compartiendo equipo con Pierre Gasly, una dupla que los de Enstone decidieron conservar para el próximo año con la intención de darle continuidad a un proyecto que apunta a mejorar su rendimiento dentro de la máxima categoría. Para Briatore, mantener a los mismos pilotos constituye una ventaja importante a la hora de avanzar en el desarrollo de la estructura.
“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre”, expresó el italiano al referirse a la decisión de la escudería. De esta manera, el argentino tendrá garantizada una nueva temporada completa en la Fórmula 1 y podrá afrontar los próximos meses sin la incertidumbre que había acompañado las últimas semanas.
La estabilidad, una de las claves para Alpine
Briatore explicó que Alpine necesitaba definir rápidamente su alineación para poder concentrarse en otros aspectos fundamentales del proyecto. En ese sentido, el dirigente hizo hincapié en que contar con dos pilotos conocidos permitirá trabajar con mayor previsibilidad.
“Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un monoplaza rápido, que sigue siendo nuestra máxima prioridad”, sostuvo.
La declaración deja en claro que la continuidad de Colapinto y Gasly no representa el final del trabajo, sino apenas una parte de un proyecto mucho más amplio. El equipo deberá conseguir una evolución importante en el rendimiento del auto para poder acercarse a los equipos que actualmente dominan la categoría. Ahora, la expectativa está puesta en transformar esa evolución en una base sólida para el próximo campeonato.
El respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto
Uno de los aspectos más destacados del mensaje de Briatore fue la valoración que hizo sobre la evolución personal y deportiva de Colapinto. El argentino consiguió adaptarse progresivamente al monoplaza y comenzó a entregar actuaciones más consistentes. “Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto”, afirmó el asesor de Alpine, una frase que refleja la importancia que tuvo el proceso realizado por el argentino durante la temporada.
Pero Briatore fue todavía más contundente cuando explicó cuáles fueron los argumentos que terminaron de convencerlo. Los resultados obtenidos en dos carreras concretas fueron determinantes para confirmar su valoración sobre el piloto. “Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, aseguró.
Briatore cerró su mensaje con una expectativa que resume el objetivo de Alpine para los próximos años: “Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce al máximo hasta que estemos luchando y ganando en la élite de este deporte”.
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