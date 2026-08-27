Briatore bancó a Franco Colapinto y explicó por qué Alpine lo eligió para 2027: qué dijo

La declaración deja en claro que la continuidad de Colapinto y Gasly no representa el final del trabajo, sino apenas una parte de un proyecto mucho más amplio. El equipo deberá conseguir una evolución importante en el rendimiento del auto para poder acercarse a los equipos que actualmente dominan la categoría. Ahora, la expectativa está puesta en transformar esa evolución en una base sólida para el próximo campeonato.

El respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto

Uno de los aspectos más destacados del mensaje de Briatore fue la valoración que hizo sobre la evolución personal y deportiva de Colapinto. El argentino consiguió adaptarse progresivamente al monoplaza y comenzó a entregar actuaciones más consistentes. “Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto”, afirmó el asesor de Alpine, una frase que refleja la importancia que tuvo el proceso realizado por el argentino durante la temporada.

Pero Briatore fue todavía más contundente cuando explicó cuáles fueron los argumentos que terminaron de convencerlo. Los resultados obtenidos en dos carreras concretas fueron determinantes para confirmar su valoración sobre el piloto. “Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, aseguró.

Briatore cerró su mensaje con una expectativa que resume el objetivo de Alpine para los próximos años: “Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce al máximo hasta que estemos luchando y ganando en la élite de este deporte”.