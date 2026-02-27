Caos en Puerto Rico: la invasión de hinchas que terminó con Lionel Messi en el suelo

La escena reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en partidos amistosos internacionales, donde la cercanía con las estrellas suele tentar a los hinchas a cruzar límites. El capitán de la Scaloneta, acostumbrado a este tipo de situaciones a lo largo de su carrera, volvió a ser el centro de una invasión que esta vez terminó con un susto innecesario.

