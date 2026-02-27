Caos en Puerto Rico: la invasión de hinchas que terminó con Lionel Messi en el suelo
Varios fanáticos ingresaron al campo durante el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle. En medio del tumulto, uno lo abrazó y lo arrastró al piso mientras intentaban retirarlo.
Lo que parecía un final festivo terminó en una escena incómoda para Lionel Messi. Durante el amistoso que Inter Miami disputó ante Independiente del Valle en Puerto Rico, varios fanáticos invadieron el campo en busca de una foto o un saludo con el astro argentino. Sin embargo, uno de ellos provocó un accidente que derivó en la caída del capitán.
Messi, que había ingresado en el segundo tiempo y convertido el 2-1 definitivo de penal, se encontraba saludando con naturalidad a algunos simpatizantes que lograron eludir los controles de seguridad. La situación parecía bajo control hasta que un joven irrumpió corriendo y se abalanzó directamente sobre él para abrazarlo. De inmediato, agentes de seguridad intervinieron para reducir al intruso.
En medio del forcejeo, el fanático quedó sujetado por un guardia, pero al mantenerse aferrado a la cintura del rosarino terminó perdiendo el equilibrio. La inercia de la maniobra arrastró también a la "Pulga", que cayó al césped en una imagen que generó preocupación momentánea. El capitán se levantó rápidamente, visiblemente molesto, y se alejó sin hacer gestos hacia el público.
El desorden incentivó a otros espectadores a intentar lo mismo, lo que precipitó el cierre del encuentro en un estadio que evidenció escasas barreras físicas para contener invasiones. Mientras algunos empleados de seguridad tackleaban a más intrusos, el clima se volvió caótico por algunos segundos.
En medio del tumulto, quien colaboró para proteger a Messi fue el delantero paraguayo Carlos González, futbolista del conjunto ecuatoriano, que ayudó a cubrirlo hasta que la situación se normalizó. Finalmente, el argentino abandonó el campo sin mayores consecuencias físicas, aunque con evidente fastidio.
La escena reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en partidos amistosos internacionales, donde la cercanía con las estrellas suele tentar a los hinchas a cruzar límites. El capitán de la Scaloneta, acostumbrado a este tipo de situaciones a lo largo de su carrera, volvió a ser el centro de una invasión que esta vez terminó con un susto innecesario.
