El DT de Argelia no pudo con Lionel Messi: "Se sintió como si la historia del fútbol se hubiera..."

Una de las frases más impactantes llegó al recordar el tercer gol del capitán argentino: "Miré a mi banco después de su tercer gol y había una sensación de incredulidad en todos. No porque estuviéramos perdiendo, sino porque estábamos presenciando algo especial que quizás no vuelva a repetirse", confesó.

messi gol argelia Golazo de Lionel Messi a Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Finalmente, Petkovic dejó una reflexión que resume el sentimiento que le generó la actuación del rosarino: "La gente hablará del hat-trick, de los récords y de las estadísticas, pero lo que más me impresionó fue la autoridad. Controló el partido como si el juego se moviera a la velocidad que él decidía", explicó.

Y concluyó con una frase que rápidamente se volvió viral: "Me tocó enfrentar a grandes jugadores a lo largo de mi carrera, pero esta noche fue diferente. Esta noche se sintió como si la historia del fútbol se hubiera detenido durante noventa minutos para recordarle al mundo exactamente quién es Lionel Messi".

Con el triunfo consumado, la Selección Argentina comenzó con el pie derecho la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la clasificación cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J.