El DT argentino que llega a Inter Miami tras Mascherano y tiene una historia que lo une a Lionel Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2044184283573604572&partner=&hide_thread=false Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

La historia que une a Hoyos con Lionel Messi

Sin embargo, hay un detalle que lo conecta directamente con el presente del equipo y que genera un condimento especial: su vínculo con Messi. Durante su etapa en FC Barcelona, Hoyos trabajó en La Masía y fue uno de los entrenadores que acompañó al rosarino en sus primeros pasos formativos. Esa relación dejó una huella profunda, al punto de que el propio capitán argentino llegó a definirlo como “su papá futbolístico”.