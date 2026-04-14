El DT argentino que llega a Inter Miami tras Mascherano y tiene una historia que lo une a Lionel Messi
El club eligió a un entrenador con recorrido internacional y una historia especial con la Pulga, a quien dirigirá en esta nueva etapa.
La inesperada salida de Javier Mascherano generó un sacudón en Inter Miami, que rápidamente tomó una decisión para cubrir el puesto: Ángel Guillermo Hoyos será el entrenador interino y tendrá por delante el desafío de conducir al equipo en los próximos compromisos, nada menos que con Lionel Messi como principal figura.
Nacido en Córdoba y con 62 años, Hoyos cuenta con una extensa trayectoria como director técnico en distintos países. A lo largo de su carrera dirigió en Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre, construyendo un perfil internacional que lo posiciona como un entrenador con experiencia en contextos diversos.
El anuncio oficial del club no solo confirmó la salida de Mascherano, sino también la designación de Hoyos para este nuevo rol. Su llegada no es casual: desde mediados de 2023 ya formaba parte de la estructura de la institución, donde trabajaba en el desarrollo de juveniles y en la construcción de una identidad de juego.
La historia que une a Hoyos con Lionel Messi
Sin embargo, hay un detalle que lo conecta directamente con el presente del equipo y que genera un condimento especial: su vínculo con Messi. Durante su etapa en FC Barcelona, Hoyos trabajó en La Masía y fue uno de los entrenadores que acompañó al rosarino en sus primeros pasos formativos. Esa relación dejó una huella profunda, al punto de que el propio capitán argentino llegó a definirlo como “su papá futbolístico”.
En cuanto a su recorrido, tuvo pasos por clubes como Talleres y Aldosivi en el fútbol argentino, además de dirigir selecciones y equipos en el exterior. Sus mayores logros llegaron en Bolivia y Chile, donde consiguió títulos con Bolívar y Universidad de Chile, este último en el Torneo Clausura 2017, lo que le valió además un reconocimiento como mejor entrenador del año en ese país.
Antes de asumir este desafío, Hoyos se desempeñaba como director deportivo dentro del club estadounidense, enfocado en potenciar el crecimiento de las divisiones inferiores. Ahora, le tocará dar un paso al frente en un momento clave y liderar al plantel profesional en una etapa de transición que tendrá todas las miradas puestas en su conducción.
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