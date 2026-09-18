El DT de Flamengo habló de Estudiantes antes de las semifinales de la Libertadores: "Son fuertes"
Leonardo Jardim analizó al equipo de La Plata después de eliminar a Independiente del Valle y recordó que ya lo enfrentó durante la fase de grupos.
Estudiantes ya tiene rival confirmado para las semifinales de la Copa Libertadores. Flamengo empató 1-1 con Independiente del Valle en el Maracaná, cerró la serie con un resultado global de 3-1 y consiguió el pasaje a la siguiente instancia, donde volverá a encontrarse con el conjunto platense.
Después de completar la clasificación, Leonardo Jardim se refirió al equipo conducido por Alexander Medina y destacó las características que lo convierten en un adversario conocido para el conjunto brasileño. El entrenador portugués ya tuvo la posibilidad de enfrentarlo durante la fase de grupos de la actual edición del certamen continental.
El técnico de Flamengo consideró que el recorrido de ambos equipos en la Libertadores también refleja la exigencia que tuvo aquella zona inicial del torneo. "Esto demuestra que nuestra zona (el Grupo A) fue fuerte. Los dos equipos clasificados siguen con vida. Es un equipo de calidad, extremadamente intenso", afirmó después del empate ante Independiente del Valle.
Jardim destacó la intensidad de Estudiantes: "Conocemos su valía"
La referencia del portugués apunta a un Estudiantes que consiguió avanzar hasta las semifinales y que ahora volverá a cruzarse con uno de los equipos más importantes de Brasil. Jardim también remarcó que no se trata de un rival desconocido. La experiencia previa de ambos equipos durante la fase de grupos le permite contar con antecedentes directos antes de preparar la nueva serie.
El entrenador del Mengao profundizó su análisis sobre el conjunto dirigido por Alexander Medina y recordó sus antecedentes recientes en la máxima competencia continental. "Estudiantes es un equipo al que ya nos hemos enfrentado, conocemos su valía. Han demostrado este año, y en ediciones recientes de la Copa Libertadores, su energía y la calidad de sus jugadores. Son rivales fuertes", sostuvo.
De esta manera, puso en primer plano dos características que considera centrales en el equipo argentino: la intensidad y la capacidad individual de sus futbolistas. El cruce tendrá además un antecedente cercano, ya que ambos equipos compartieron grupo. Por eso, la semifinal no será un enfrentamiento completamente nuevo para ninguno de los dos entrenadores.
Flamengo todavía no prepara la serie de semifinales
A pesar de haber hablado sobre Estudiantes, Jardim aclaró que su atención inmediata está puesta en otro compromiso. El calendario de Flamengo todavía contempla un partido antes del parate y el entrenador pretende concentrarse primero en ese encuentro.
"Tenemos que prepararnos de la mejor manera, siempre respetando a todos e intentando imponer nuestras ideas. Pero hoy mi enfoque está en la recuperación de estos jugadores, porque en tres días hay un partido importante antes del parate (contra Bragantino) y tenemos que estar muy concentrados y tener la actitud correcta para conseguir los puntos", explicó.
El portugués también reconoció que el Mengao todavía puede mejorar su rendimiento, aunque resaltó que el objetivo principal frente a Independiente del Valle se había cumplido. "No alcanzamos el máximo potencial, pero logramos la clasificación, que era el objetivo", señaló.
Jardim insistió en que no quiere adelantar etapas y explicó que el estudio específico de Estudiantes comenzará cuando termine el compromiso inmediato de Flamengo. "Respecto a Estudiantes, el partido más importante ahora es el de este fin de semana contra Bragantino. Solo después del parate podremos analizar con calma cómo afrontar ese partido, porque no podemos ir un paso por delante del otro", sostuvo.
El entrenador cerró su explicación con una comparación: "No podemos poner el carro delante de los bueyes. El carro siempre debe ir delante. Y solo tendremos que pensar en ese rival después del parate".
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