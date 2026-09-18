El DT de Flamengo habló de Estudiantes antes de las semifinales de la Libertadores: "Son fuertes"

De esta manera, puso en primer plano dos características que considera centrales en el equipo argentino: la intensidad y la capacidad individual de sus futbolistas. El cruce tendrá además un antecedente cercano, ya que ambos equipos compartieron grupo. Por eso, la semifinal no será un enfrentamiento completamente nuevo para ninguno de los dos entrenadores.

Flamengo todavía no prepara la serie de semifinales

A pesar de haber hablado sobre Estudiantes, Jardim aclaró que su atención inmediata está puesta en otro compromiso. El calendario de Flamengo todavía contempla un partido antes del parate y el entrenador pretende concentrarse primero en ese encuentro.

"Tenemos que prepararnos de la mejor manera, siempre respetando a todos e intentando imponer nuestras ideas. Pero hoy mi enfoque está en la recuperación de estos jugadores, porque en tres días hay un partido importante antes del parate (contra Bragantino) y tenemos que estar muy concentrados y tener la actitud correcta para conseguir los puntos", explicó.

El portugués también reconoció que el Mengao todavía puede mejorar su rendimiento, aunque resaltó que el objetivo principal frente a Independiente del Valle se había cumplido. "No alcanzamos el máximo potencial, pero logramos la clasificación, que era el objetivo", señaló.

Jardim insistió en que no quiere adelantar etapas y explicó que el estudio específico de Estudiantes comenzará cuando termine el compromiso inmediato de Flamengo. "Respecto a Estudiantes, el partido más importante ahora es el de este fin de semana contra Bragantino. Solo después del parate podremos analizar con calma cómo afrontar ese partido, porque no podemos ir un paso por delante del otro", sostuvo.

El entrenador cerró su explicación con una comparación: "No podemos poner el carro delante de los bueyes. El carro siempre debe ir delante. Y solo tendremos que pensar en ese rival después del parate".