Flamengo vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Mengão" ganó 2-0 el duelo de ida e intentará defender en el Maracaná la diferencia lograda para sellar el boleto a la semifinal. Los detalles en la nota.
Flamengo e Independiente del Valle se enfrentan este jueves, desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio Maracaná y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.
El "Mengão" llega a la revancha con una importante ventaja luego de imponerse 2-0 en Quito, con goles de Bruno Henrique y Léo Pereira. De esta manera, el último campeón de la Libertadores quedó a un paso de la clasificación y podrá avanzar incluso si pierde por un gol de diferencia.
En el plano local, el conjunto brasileño viene de derrotar 2-1 a Corinthians, por la 27ª fecha del Brasileirão. Con este resultado, retomó el liderazgo del campeonato brasileño, con 57 puntos, uno más que Palmeiras, y acumula cuatro triunfos consecutivos en el certamen.
Independiente del Valle, por su parte, necesita ganar por tres goles de diferencia para clasificarse directamente a las semifinales, mientras que un triunfo por dos tantos llevará la definición a los penales. El ganador de esta llave avanzará a la semifinal del certamen, donde enfrentará al vencedor de Corinthians y Estudiantes.
Formaciones de Flamengo vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro. DT: Leonardo Jardim.
- Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar; Emerson Pata, Junior Sornoza, Hugo Quintana, Aron Rodríguez; Carlos González. DT: Joaquín Papa.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Andrés Matonte.
- VAR: David Rodríguez.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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