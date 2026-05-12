España presentó su prelista para el Mundial 2026 y dejó afuera a un histórico: quién es

luis de la fuente

El cuerpo técnico decidió incluir a varios futbolistas que actualmente transitan procesos de recuperación para no descartarlos antes de tiempo: Mikel Merino continúa con su puesta a punto física. Por su parte, Nico Williams enfrenta un periodo de aproximadamente tres semanas de baja. El caso que más preocupa es el de Lamine Yamal, quien podría perderse el partido inaugural debido a su situación física, aunque su lugar en la convocatoria final se considera garantizado si logra recuperarse.