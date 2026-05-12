España presentó su prelista para el Mundial 2026 y dejó afuera a un histórico: quién es
El conjunto dirigido por Luis De la Fuente presentó su nómina preliminar de 55 jugadores con una ausencia de peso de cara a la Copa del Mundo.
Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España dio a conocer la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026 y la gran noticia fue la exclusión de un referente. Dani Carvajal, excapitán del equipo, no forma parte de los convocados y, salvo un imprevisto excepcional, se perderá la cita mundialista.
Ante la salida de algunos históricos, el DT optó por recompensar el presente de varios futbolistas que brillan en sus clubes. La línea defensiva presenta una fuerte competencia con nombres que buscan asegurar su lugar en la lista definitiva: En los laterales aparecen Víctor Gómez, del Sporting Braga, y Sergio Gómez, de la Real Sociedad, como las principales novedades.
Además, se mantienen en la pelea centrales y laterales como Marc Pubill, Pau Torres, Robin Le Normand, Cristhian Mosquera, Dani Vivian y Eric García.
Uno de los nombres que más expectativas genera es el de Alberto Moleiro. El joven delantero del Villarreal se metió en la prelista tras una gran temporada, a pesar de no haber tenido citaciones previas. En la misma sintonía, jugadores como Víctor Muñoz, Jorge de Frutos, Aleix García, Yeremy Pino y Carlos Soler mantienen viva la esperanza de integrar los 26 nombres finales.
El cuerpo técnico decidió incluir a varios futbolistas que actualmente transitan procesos de recuperación para no descartarlos antes de tiempo: Mikel Merino continúa con su puesta a punto física. Por su parte, Nico Williams enfrenta un periodo de aproximadamente tres semanas de baja. El caso que más preocupa es el de Lamine Yamal, quien podría perderse el partido inaugural debido a su situación física, aunque su lugar en la convocatoria final se considera garantizado si logra recuperarse.
Más allá de las pruebas y las ausencias, España cuenta con una estructura consolidada que parece inamovible para el torneo. En el arco, Unai Simón y David Raya son las fijas; en la zaga central destacan Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen; mientras que el eje del mediocampo sigue bajo el mando de Rodri, Pedri y Gavi.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario