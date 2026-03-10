El duro comunicado de Huracán por el partido ante River: "Jugar sin público no es una opción"

El Club Atlético Huracán publicó un fuerte comunicado luego de que el Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinara que el partido ante River, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura, se dispute a puertas cerradas en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Desde la institución de Parque Patricios manifestaron su rechazo a la medida y adelantaron que avanzarán con acciones legales para defender los derechos del club y de sus hinchas.