El duro comunicado de Huracán por el partido ante River: "Jugar sin público no es una opción"
El Globo cuestionó la decisión de Seguridad de CABA de jugar sin público ante el Millonario en el Ducó y anunció acciones legales para defender a socios, hinchas y la localía.
El Club Atlético Huracán publicó un fuerte comunicado luego de que el Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinara que el partido ante River, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura, se dispute a puertas cerradas en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Desde la institución de Parque Patricios manifestaron su rechazo a la medida y adelantaron que avanzarán con acciones legales para defender los derechos del club y de sus hinchas.
"Se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas. Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida", expresaron en el comunicado oficial.
En el mismo texto, la dirigencia del “Globo” sostuvo que la resolución carece de fundamentos suficientes para aplicarse: "Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo", agregaron desde el club.
Además, remarcaron el acompañamiento institucional a los vecinos del barrio que resultaron afectados por el reciente siniestro ocurrido en la zona, y aseguraron que el club continuará brindando colaboración y asistencia, priorizando la seguridad de las personas.
El partido entre Huracán y River, en medio de la polémica
La decisión de que el encuentro entre Huracán y River se juegue sin público fue tomada este lunes, en la antesala del inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura. Según trascendió en las últimas horas, en caso de que Huracán pretenda disputar el encuentro con público deberá mudar su localía. Hasta el momento, la Liga Profesional no recibió pedidos formales para modificar el día ni el horario del partido.
En paralelo a la polémica, el club sorprendió en redes sociales al publicar información para la reserva de plateas en el estadio Tomás Adolfo Ducó, pese a la disposición oficial que establece que el encuentro debería disputarse a puertas cerradas.
