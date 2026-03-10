El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspendió los shows de La Renga en la cancha de Huracán
El Gobierno porteño decidió frenar los recitales que la banda tenía previstos en el estadio Tomás A. Ducó tras un derrumbe ocurrido en un complejo cercano.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió suspender los recitales que la banda La Renga tenía programados en el estadio de Club Atlético Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios.
Los conciertos estaban previstos para realizarse los primeros días de abril en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino que en los últimos años también se ha convertido en sede de grandes recitales. Sin embargo, finalmente las autoridades decidieron suspenderlos por motivos de seguridad.
La medida se tomó luego del derrumbe de una losa en un estacionamiento del complejo Estación Buenos Aires, ubicado en las inmediaciones del estadio. El incidente generó preocupación en la zona y obligó a revisar las condiciones de seguridad en el área, donde continúan realizándose trabajos y evaluaciones técnicas.
Frente a ese escenario, el Gobierno porteño y las autoridades del club acordaron priorizar la seguridad y suspender los espectáculos previstos, al menos hasta que se determine que el lugar y sus alrededores se encuentran en condiciones adecuadas para recibir a miles de personas.
Los recitales de La Renga generaban una enorme expectativa entre los seguidores de la banda, que suele convocar multitudes en cada una de sus presentaciones. Por ese motivo, la noticia de la suspensión tuvo una fuerte repercusión entre los fanáticos que esperaban ver al grupo en la cancha de Club Atlético Huracán.
Por el momento, no se informó de manera oficial qué ocurrirá con las fechas que estaban previstas. Entre las alternativas que se analizan aparecen la reprogramación de los conciertos o el traslado a otro estadio, aunque todavía no hubo confirmaciones sobre cómo se resolverá la situación. Mientras tanto, se espera que en los próximos días haya novedades por parte de la organización del evento y de la banda para definir qué sucederá con los shows que iban a realizarse en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó.
