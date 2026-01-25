Golpe para la Selección Argentina: una figura sufrió una grave lesión y se despide del Mundial 2026

Un historial de lesiones que preocupa

Esta no es la primera vez que el físico le juega una mala pasada al ex Estudiantes de La Plata. Se trata de la tercera lesión de larga duración que sufre con la camiseta del Villarreal, sumándose a problemas previos en su rodilla y en el hombro derecho que también le quitaron continuidad en momentos claves de su carrera.

Marcelino García Toral, técnico del Submarino Amarillo, lamentó profundamente la baja tras el partido: "Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro". Ahora, tanto el club como la Selección Argentina deberán rearmar sus esquemas defensivos ante la ausencia de un jugador polifuncional que, lamentablemente, mirará la próxima Copa del Mundo desde afuera.