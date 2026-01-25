Golpe para la Selección Argentina: una figura sufrió una grave lesión y se despide del Mundial 2026
Un defensor, habitual convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni se rompió el tendón de Aquiles. Estará un año fuera y no llegará al Mundial 2026.
El entrenador Lionel Scaloni recibió este domingo la peor noticia posible desde España. El defensor Juan Foyth, una pieza de recambio constante en las convocatorias de la Selección Argentina, sufrió una lesión devastadora que lo marginará de los terrenos de juego por un período prolongado y complica seriamente sus chances de estar en la próxima cita máxima.
El lateral y zaguero del Villarreal tuvo que retirarse del campo de juego el pasado sábado durante el encuentro ante el Real Madrid. Tras someterse a las pruebas médicas correspondientes, la entidad castellonense confirmó el diagnóstico más temido: una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Esta noticia cae como un balde de agua fría no solo para el club español, sino para el cuerpo técnico de la albiceleste, que lo tenía en consideración para el proceso eliminatorio.
El sueño del Mundial 2026, prácticamente descartado
El parte médico oficial indica que el jugador será operado próximamente. Si bien el club no especificó plazos, los especialistas advierten que, en caso de tratarse de una rotura completa, el tiempo de recuperación para este tipo de lesiones oscila el año. Esto significa que Juan Foyth no tendría el rodaje necesario ni los tiempos físicos para llegar en condiciones al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Incluso si la rotura fuera parcial, los tiempos de rehabilitación son extensos y la puesta a punto futbolística demandaría meses, dejándolo con un margen casi nulo para pelear un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni.
El recuerdo del Papu Gómez sobre los días con Lionel Scaloni como compañero: "Era insoportable"
Un historial de lesiones que preocupa
Esta no es la primera vez que el físico le juega una mala pasada al ex Estudiantes de La Plata. Se trata de la tercera lesión de larga duración que sufre con la camiseta del Villarreal, sumándose a problemas previos en su rodilla y en el hombro derecho que también le quitaron continuidad en momentos claves de su carrera.
Marcelino García Toral, técnico del Submarino Amarillo, lamentó profundamente la baja tras el partido: "Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro". Ahora, tanto el club como la Selección Argentina deberán rearmar sus esquemas defensivos ante la ausencia de un jugador polifuncional que, lamentablemente, mirará la próxima Copa del Mundo desde afuera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario