Los jugadores que sueñan con el Mundial 2026 luego de la lesión de Juan Foyth

martinez quarta

Kevin Mac Allister, con chances en alza

La otra posibilidad es Kevin Mac Allister, actualmente en Unión Saint-Gilloise de Bélgica. El defensor, surgido de Argentinos Juniors, cuenta con experiencia tanto como lateral derecho como en la zaga central, una versatilidad que suma puntos en la consideración del DT. A favor del futbolista de 28 años juega su reciente convocatoria: integró la última lista para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, donde tuvo su debut absoluto y fue seguido de cerca por el cuerpo técnico.

Más atrás en la carrera aparece Aaron Anselmino, el joven central del Borussia Dortmund, quien podría meterse en la pelea en caso de tener un semestre destacado en Alemania y convertirse en una alternativa inesperada para Scaloni.