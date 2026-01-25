Los jugadores que sueñan con el Mundial 2026 luego de la lesión de Juan Foyth
El defensor campeón del mundo sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado para el Mundial 2026, por lo que Lionel Scaloni analiza opciones en la Selección Argentina.
A menos de seis meses del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Argentina recibió un duro golpe: Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles y no llegará a la cita. Lionel Scaloni deberá redefinir alternativas defensivas para la lista final de 26 convocados.
La lesión del defensor de Villarreal obligará al cuerpo técnico a reorganizar variantes en la última línea. El futbolista era una pieza valorada por su polifuncionalidad, ya que podía desempeñarse tanto como lateral derecho como marcador central.
Con el panorama confirmado, el entrenador nacido en Pujato deberá optar por un nuevo nombre para completar la nómina. Actualmente, los laterales derechos habituales son Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, mientras que Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Leonardo Balerdi aparecen como centrales derechos. En ese contexto, se abre la disputa por un lugar más en defensa, con dos apellidos que ya pasaron por el radar de Scaloni y conocen el funcionamiento del seleccionado campeón del mundo.
Lucas Martínez Quarta, una opción conocida
El defensor de River aparece como una de las alternativas más firmes. Martínez Quarta fue convocado en varias oportunidades durante el ciclo de Scaloni y formó parte de los planteles campeones de la Copa América 2021 y de la Copa América 2024.
Si bien su puesto natural es el de marcador central, el Chino también puede desempeñarse como lateral derecho. Esa función la cumplió durante su etapa en Fiorentina y, además, fue utilizado allí por Scaloni en partidos ante Ecuador por Eliminatorias y frente a Perú en un amistoso.
Kevin Mac Allister, con chances en alza
La otra posibilidad es Kevin Mac Allister, actualmente en Unión Saint-Gilloise de Bélgica. El defensor, surgido de Argentinos Juniors, cuenta con experiencia tanto como lateral derecho como en la zaga central, una versatilidad que suma puntos en la consideración del DT. A favor del futbolista de 28 años juega su reciente convocatoria: integró la última lista para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, donde tuvo su debut absoluto y fue seguido de cerca por el cuerpo técnico.
Más atrás en la carrera aparece Aaron Anselmino, el joven central del Borussia Dortmund, quien podría meterse en la pelea en caso de tener un semestre destacado en Alemania y convertirse en una alternativa inesperada para Scaloni.
