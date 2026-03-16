El duro motivo por el que Marcelo Araujo decidió cambiar su verdadero nombre en sus inicios

Ese profundo trauma familiar, sumado al fuerte antisemitismo que se respiraba en ciertos sectores de la sociedad y los medios argentinos durante sus años de juventud, lo empujaron a buscar un nombre que pasara más desapercibido.

La anécdota fundacional junto a Mauro Viale

El nacimiento definitivo de "Marcelo Araujo" tiene un coprotagonista de lujo: su gran amigo y colega, el también fallecido Mauro Viale (cuyo nombre real era Mauricio Goldfarb).

Mauro Viale.jpg Mauro Viale y Marcelo Araujo cambiaron sus nombres por razones similares

Según cuenta la leyenda de los pasillos radiales, ambos daban sus primeros pasos en el medio cuando el histórico relator de fútbol José María Muñoz los encaró para preguntarles cómo se llamaban tras una exitosa prueba al aire. Fue en ese preciso instante de improvisación y nerviosismo cuando su compañero tomó la palabra y bautizó a la dupla para siempre: "Yo me llamo Mauro Viale y él se llama Marcelo Araujo", respondió con rapidez, sellando así el inicio de una carrera mediática sin precedentes.