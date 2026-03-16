El duro motivo por el que Marcelo Araujo decidió cambiar su verdadero nombre en sus inicios
El relator de Fútbol de Primera nació con el nombre de Lázaro Jaime Zilberman. Marcelo Araujo adoptó un seudónimo impulsado por una trágica historia familiar.
Detrás de la inconfundible voz y el estilo provocador que marcó una era en el periodismo deportivo argentino, se esconde una profunda historia personal. Aunque el país entero lo conoció y lo llora bajo el nombre de Marcelo Araujo, el verdadero nombre del legendario relator era Lázaro Jaime Zilberman.
La decisión de ocultar su identidad original y adoptar un seudónimo artístico no fue un mero capricho estético ni una estrategia de marketing, sino una medida de resguardo motivada por el miedo y el doloroso pasado de sus padres.
IMPORTANTE: Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos
La herida del Holocausto y el miedo al antisemitismo
En una reveladora entrevista brindada en 1999, el propio Araujo confesó los verdaderos motivos que lo llevaron a sepultar a Lázaro Zilberman y darle vida a su famoso alter ego.
"Hubo varios factores. Uno era que no me gustaba. El otro, el antisemitismo", relató el periodista con total crudeza. Sus padres llegaron a la Argentina desde Polonia huyendo del Holocausto, una tragedia que marcó a fuego a la familia. "Mi padre perdió a toda su familia y nunca lo pudo superar, a tal punto que jamás logró hablar del tema. Mi vieja también sufrió, pero pudo exorcizar el dolor contándome cómo fueron las cosas, y eran relatos aterradores", explicó.
Ese profundo trauma familiar, sumado al fuerte antisemitismo que se respiraba en ciertos sectores de la sociedad y los medios argentinos durante sus años de juventud, lo empujaron a buscar un nombre que pasara más desapercibido.
La anécdota fundacional junto a Mauro Viale
El nacimiento definitivo de "Marcelo Araujo" tiene un coprotagonista de lujo: su gran amigo y colega, el también fallecido Mauro Viale (cuyo nombre real era Mauricio Goldfarb).
Según cuenta la leyenda de los pasillos radiales, ambos daban sus primeros pasos en el medio cuando el histórico relator de fútbol José María Muñoz los encaró para preguntarles cómo se llamaban tras una exitosa prueba al aire. Fue en ese preciso instante de improvisación y nerviosismo cuando su compañero tomó la palabra y bautizó a la dupla para siempre: "Yo me llamo Mauro Viale y él se llama Marcelo Araujo", respondió con rapidez, sellando así el inicio de una carrera mediática sin precedentes.
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