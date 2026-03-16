El histórico relato de Marcelo Araujo del gol de Caniggia a Brasil en Italia '90: "Ahora o nunca"
Marcelo Araujo dejó su sello inmortal en la Copa del Mundo de 1990 con su vibrante transmisión por ATC. Así fue el agónico grito del triunfo argentino.
La reciente partida de Marcelo Araujo sigue despertando los recuerdos más gloriosos de los futboleros argentinos. Entre su inmenso repertorio de narraciones televisivas, hay una que trasciende a todas por su peso emotivo: el inolvidable gol de Claudio Paul Caniggia a Brasil por los octavos de final del Mundial de Italia 1990.
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La apilada de Maradona y el "ahora o nunca" de Marcelo Araujo
En una época donde el consumo de los medios era muy distinto al actual, ATC fue el único canal que transmitió aquel Mundial para todo el país. Desde allí, la inconfundible voz de Araujo se encargó de ponerle la banda de sonido exacta a una de las jugadas más épicas de la historia de la Selección Argentina.
Con la tensión al máximo frente al asedio brasileño, el periodista relató magistralmente la guapeada de Diego Armando Maradona y la posterior definición del "Pájaro":
"Maradona. Alemao que no. Sigue Diego, sigue Diego, picó Caniggia, vamos Diego, lo estaban agarrando, Caniggia, la ley de la ventaja, Caniggia ahora o nunca. El triunfo, Caniggia gol. Goooooooooool argentino. Claudio Caniggia. La Argentina uno, Brasil cero".
El sello de un estilo único en la TV
Ese grito vibrante, cargado de dramatismo, pausas perfectas y emoción genuina, marcó a fuego a toda una generación que sufrió aquel partido y terminó festejando gracias a la genialidad del Diez y la velocidad de Caniggia.
Esta icónica narración es solo una muestra más de por qué Araujo es considerado hoy el inventor del relato moderno en la televisión argentina, dejando un legado imborrable en la cultura popular del país.
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