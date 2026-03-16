El histórico relato de Marcelo Araujo del gol de Caniggia a Brasil en Italia '90: "Ahora o nunca"

Argentina 1 Brasil 0 - Mundial Italia 1990 - Gol Claudio Caniggia Relato Marcelo Araujo El histórico relato de Marcelo Araujo del gol de Caniggia a Brasil en Italia '90

El sello de un estilo único en la TV

Ese grito vibrante, cargado de dramatismo, pausas perfectas y emoción genuina, marcó a fuego a toda una generación que sufrió aquel partido y terminó festejando gracias a la genialidad del Diez y la velocidad de Caniggia.

Esta icónica narración es solo una muestra más de por qué Araujo es considerado hoy el inventor del relato moderno en la televisión argentina, dejando un legado imborrable en la cultura popular del país.