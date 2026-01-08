PSG vs. Olympique de Marsella, por la Supercopa de Francia 2026: horario, formaciones y TV
El clásico francés se traslada a Medio Oriente para disputar el trofeo de campeones, con presencia argentina y un título histórico en juego para el equipo de Luis Enrique.
La temporada internacional suma un nuevo capítulo con la definición de la Supercopa de Francia, que este jueves enfrentará a Paris Saint-Germain (PSG) y Olympique de Marsella en un escenario poco habitual. El Trofeo de Campeones se disputará en Kuwait, una sede inédita para esta competencia, en línea con la tendencia del fútbol europeo de exportar finales y eventos de alto impacto a nuevos mercados.
El encuentro se jugará en el Jaber Al Ahmad International Stadium y comenzará a las 15:00. Allí, PSG y Marsella reeditarán el clásico más importante del fútbol francés, esta vez con un título en juego y con condimentos especiales que trascienden lo deportivo. La mudanza de la final a Medio Oriente se inscribe en un proceso de globalización que ya se volvió costumbre en el calendario, tal como ocurre con la Supercopa de España o la de Italia en ediciones recientes.
Para el Paris Saint-Germain, la final representa una oportunidad histórica. El equipo dirigido por Luis Enrique llega con la posibilidad concreta de conquistar su quinto título en el ciclo, luego de haber ganado la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de Europa. El único trofeo que se le escapó fue el Mundial de Clubes, por lo que este partido aparece como una chance de seguir ampliando una era dorada para el club parisino.
El Olympique de Marsella, en cambio, asume el desafío desde otro lugar. Clasificado a la Supercopa por haber finalizado segundo en la Ligue 1, el equipo conducido por Roberto De Zerbi intentará dar el golpe ante el poderoso PSG. Además, el conjunto marsellés contará con una fuerte presencia argentina, un detalle que no pasa desapercibido en año mundialista.
Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi serán protagonistas en el OM, todos ellos con serias aspiraciones de mantenerse en la órbita de Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026. Para los futbolistas de la Scaloneta, este tipo de finales no solo implica la chance de sumar un título, sino también de mostrarse en un escenario internacional de máxima exigencia.
PSG vs. Olympique de Marsella: probables formaciones
- PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué. DT: Luis Enrique.
- Marsella: Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley, Facundo Medina; Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg, Emerson Palmieri; Timothy Weah, Mason Greenwood, Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Roberto De Zerbi.
PSG vs. Olympique de Marsella: otros datos
- Hora: 15.00.
- Estadio: Jaber Al-Ahmad International Stadium.
- Árbitro: Thomas Léonard.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
