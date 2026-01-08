PSG vs. Olympique de Marsella, por la Supercopa de Francia 2026: horario, formaciones y TV

El encuentro se jugará en el Jaber Al Ahmad International Stadium y comenzará a las 15:00. Allí, PSG y Marsella reeditarán el clásico más importante del fútbol francés, esta vez con un título en juego y con condimentos especiales que trascienden lo deportivo. La mudanza de la final a Medio Oriente se inscribe en un proceso de globalización que ya se volvió costumbre en el calendario, tal como ocurre con la Supercopa de España o la de Italia en ediciones recientes.