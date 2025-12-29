Faustino Oro sorprendió al número 20 del mundo y debutó con victoria en el Mundial de Ajedrez
El argentino comenzó el Mundial de blitz con un triunfo ante Levon Aronian, uno de los favoritos del torneo que se disputa en Doha, Qatar.
Faustino Oro tuvo un debut inolvidable en el Mundial de blitz al derrotar a Levon Aronian, uno de los grandes referentes del ajedrez mundial en los últimos años. El certamen se disputa en Doha, Qatar, y reúne a la élite internacional en la modalidad más dinámica y exigente del juego ciencia.
El joven prodigio argentino comenzó su participación en el Mundial de blitz con una victoria de enorme impacto frente a Aronian, histórico gran maestro y actual representante de Estados Unidos. El experimentado jugador llegó al torneo con un Elo de 2774 y como sexto preclasificado, lo que realzó aún más el valor del triunfo conseguido por Oro.
La victoria se produjo en la primera ronda del campeonato, en una jornada que marcó el inicio de la competencia que convoca a los mejores ajedrecistas del planeta. Con temple y precisión, el IM argentino supo aprovechar sus oportunidades y selló un resultado que rápidamente recorrió el mundo del ajedrez.
El crecimiento de Faustino Oro en la élite del ajedrez
Con apenas 12 años, Faustino Oro continúa dando pasos firmes en torneos de máximo nivel. El triunfo ante Aronian llegó luego de su destacada actuación en el Mundial de rápidas, donde sumó 7 puntos y finalizó en el puesto 77, dejando una imagen muy positiva frente a rivales de enorme jerarquía.
Ese desempeño previo le permitió encarar el Mundial de blitz con confianza, y el estreno no pudo haber sido mejor. La victoria ante uno de los nombres más pesados del circuito confirmó el crecimiento competitivo del joven talento argentino en escenarios de máxima exigencia.
El Mundial de blitz se desarrolla en Doha, Qatar, y representa un nuevo desafío para Oro, que continúa acumulando experiencia frente a la élite internacional. Su actuación inicial no solo ratifica su proyección, sino que también vuelve a posicionarlo como una de las grandes promesas del ajedrez mundial.
