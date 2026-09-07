Barracas Central vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Bicho" necesita sumar para quedar como único líder de la Tabla Anual. Barracas, por su parte, busca los tres puntos para meterse entre los equipos que ingresan a los playoffs. Los detalles en la nota.
Barracas Central y Argentinos Juniors juegan este lunes, desde las 19, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que ESPN Premium estará a cargo de la transmisión. El VAR será Héctor Paletta.
El "Guapo" llega después de empatar 0-0 con Tigre en Victoria, resultado que lo dejó con 10 puntos y en el undécimo puesto de la Zona B. El conjunto dirigido por Damián Ayude necesita volver a sumar de a tres para meterse entre los equipos que ingresan a los playoffs.
Por su parte, Argentinos, que llega como líder de la Zona B con 16 puntos, viene de derrotar 2-1 a Aldosivi en La Paternal, acumulando cinco victorias, un empate y una derrota en el certamen.
Además, el "Bicho" llega al encuentro con un incentivo extra: comparte el primer puesto de la Tabla Anual con Independiente Rivadavia, ambos con 45 puntos, por lo que un triunfo le permitiría consolidarse en lo más alto de la tabla.
Formaciones de Barracas Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
-
Hora: 19:00.
Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Héctor Paletta.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario