Barracas Central vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Barracas Central y Argentinos Juniors juegan este lunes, desde las 19, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que ESPN Premium estará a cargo de la transmisión. El VAR será Héctor Paletta.