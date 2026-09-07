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Unión vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

La "Gloria" busca una victoria que lo deposite en lo más alto de la Zona A. Unión, por su parte, viene de sumar dos triunfos consecutivos y quiere prenderse en la pelea por los playoffs. Los detalles en la nota.

Unión suma dos triunfos al hilo. 

Unión suma dos triunfos al hilo. 

Unión e Instituto se miden este lunes, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, mientras que TNT Sports estará a cargo de la transmisión.

El "Tatengue" llega en alza después de golear 4-1 a Sarmiento en la fecha pasada, resultado que le permitió alcanzar los 10 puntos y ubicarse en el octavo puesto de la Zona A. El equipo dirigido por Leonardo Madelón, además, acumula dos triunfos consecutivos, ya que previamente había superado a Aldosivi.

Por su parte, la "Gloria" atraviesa un gran momento y llega como líder de la Zona A con 16 unidades, luego de vencer 1-0 a San Lorenzo en Alta Córdoba con gol de Giuliano Cerato. El conjunto de Diego Flores buscará extender su buen presente, mantenerse en lo más alto de la tabla y soñar con la clasificación a los playoffs.

Instituto busca un triunfo que lo deposite en lo más alto de la Zona A.

Instituto busca un triunfo que lo deposite en lo más alto de la Zona A.

Como visitante, Instituto también mostró un buen rendimiento en lo que va del torneo doméstico: disputó cuatro encuentros fuera de Córdoba y solo perdió uno, justamente en la primera fecha ante Vélez por 1-0 en el estadio José Amalfitani.

Formaciones de Unión vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

  • Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
  • Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: 15 de Abril.
  • Árbitro: Nicolás Lamolina.
  • VAR: Juan Pablo Loustau.
  • TV: TNT Sports.

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