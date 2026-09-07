Unión vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Gloria" busca una victoria que lo deposite en lo más alto de la Zona A. Unión, por su parte, viene de sumar dos triunfos consecutivos y quiere prenderse en la pelea por los playoffs. Los detalles en la nota.
Unión e Instituto se miden este lunes, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, mientras que TNT Sports estará a cargo de la transmisión.
El "Tatengue" llega en alza después de golear 4-1 a Sarmiento en la fecha pasada, resultado que le permitió alcanzar los 10 puntos y ubicarse en el octavo puesto de la Zona A. El equipo dirigido por Leonardo Madelón, además, acumula dos triunfos consecutivos, ya que previamente había superado a Aldosivi.
Por su parte, la "Gloria" atraviesa un gran momento y llega como líder de la Zona A con 16 unidades, luego de vencer 1-0 a San Lorenzo en Alta Córdoba con gol de Giuliano Cerato. El conjunto de Diego Flores buscará extender su buen presente, mantenerse en lo más alto de la tabla y soñar con la clasificación a los playoffs.
Como visitante, Instituto también mostró un buen rendimiento en lo que va del torneo doméstico: disputó cuatro encuentros fuera de Córdoba y solo perdió uno, justamente en la primera fecha ante Vélez por 1-0 en el estadio José Amalfitani.
Formaciones de Unión vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Juan Pablo Loustau.
- TV: TNT Sports.
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