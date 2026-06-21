El emotivo Día del Padre de los jugadores de la Selección Argentina en plena concentración mundialista

El caso de Valentín Barco tuvo un mensaje cargado de emoción. Su esposa, la modelo e influencer Yazmín Jaureguy, compartió una foto y un video junto a su hija Gemma y destacó el rol del futbolista como padre.

Montiel dia del padre

“No tengo palabras para describir lo increíble que sos como papá. Gracias por darle a nuestra bebé tanto amor, paciencia, tiempo y dedicación cada día”, escribió Jaureguy. El propio Barco decidió compartir el saludo de su familia en sus redes.

Julián Álvarez también vivió un Día del Padre especial, ya que fue su primer festejo desde que se convirtió en papá. Su pareja, Emilia Ferrero, le dejó un mensaje junto a una imagen familiar: “Qué suerte tenemos de tenerte. Feliz primer día del padre, te amamos mucho”.

Julian Dia del padre

Mientras tanto, la Selección Argentina continúa con la preparación para su próximo partido del Mundial. Luego del debut con triunfo ante Argelia con un triplete de Lionel Messi, el plantel ya tiene la mira puesta en Austria, un encuentro clave que se disputará el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

El equipo campeón del mundo buscará mantener su buen comienzo y dar otro paso importante en el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.