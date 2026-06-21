El emotivo Día del Padre de los jugadores de la Selección Argentina en plena concentración mundialista
Las familias de los futbolistas aprovecharon las redes sociales para dedicarles mensajes llenos de amor mientras el plantel se prepara para enfrentar a Austria.
La concentración de la Selección Argentina en Estados Unidos tuvo un momento especial este domingo. Mientras el equipo de Lionel Scaloni continúa enfocado en su próximo desafío ante Austria, los futbolistas recibieron saludos y muestras de cariño de sus familias por el Día del Padre.
Las parejas e hijos de los jugadores eligieron las redes sociales como canal para homenajear a quienes habitualmente defienden la camiseta argentina, mostrando una faceta más íntima de los integrantes del plantel en medio de la competencia mundialista.
Los mensajes por el Día del Padre que emocionaron a los campeones
Uno de los que recibió una dedicatoria fue Lisandro Martínez. Su esposa, Muriel Muri López Benítez, compartió una historia en Instagram con una foto del defensor y le dedicó unas palabras: “Feliz día al mejor papá del mundo. Gracias por tu amor tan profundo”.
Otro de los protagonistas del homenaje fue Leandro Paredes. Su pareja, Camila Galante, publicó una imagen del mediocampista junto a sus hijos y escribió: “Al mejor papá del mundo. Te celebramos cada día mi amor. Te amamos con todo nuestro corazón”.
Por su parte, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, también eligió una postal familiar para saludar al futbolista. En la publicación expresó: “Feliz día al mejor papá del mundo. Te amamos”.
El caso de Valentín Barco tuvo un mensaje cargado de emoción. Su esposa, la modelo e influencer Yazmín Jaureguy, compartió una foto y un video junto a su hija Gemma y destacó el rol del futbolista como padre.
“No tengo palabras para describir lo increíble que sos como papá. Gracias por darle a nuestra bebé tanto amor, paciencia, tiempo y dedicación cada día”, escribió Jaureguy. El propio Barco decidió compartir el saludo de su familia en sus redes.
Julián Álvarez también vivió un Día del Padre especial, ya que fue su primer festejo desde que se convirtió en papá. Su pareja, Emilia Ferrero, le dejó un mensaje junto a una imagen familiar: “Qué suerte tenemos de tenerte. Feliz primer día del padre, te amamos mucho”.
Mientras tanto, la Selección Argentina continúa con la preparación para su próximo partido del Mundial. Luego del debut con triunfo ante Argelia con un triplete de Lionel Messi, el plantel ya tiene la mira puesta en Austria, un encuentro clave que se disputará el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
El equipo campeón del mundo buscará mantener su buen comienzo y dar otro paso importante en el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
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