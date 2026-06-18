El emotivo gesto de los hinchas de Colombia con un niño de Uzbekistán dio la vuelta al mundo

Colombia ganó en la cancha y dejó una imagen para recordar en el Mundial 2026

En lo deportivo, Colombia inició su participación en el Mundial con una sólida victoria por 3-1 ante Uzbekistán frente a más de 80.000 espectadores en el estadio Azteca. Los goles del conjunto sudamericano fueron convertidos por Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, en un resultado que lo posicionó de buena manera en la pelea por la clasificación.

Sin embargo, más allá de los tres puntos obtenidos, una de las escenas más recordadas de la jornada quedó lejos del campo de juego. El abrazo simbólico de los hinchas colombianos hacia un niño que sufría por la derrota de su selección terminó convirtiéndose en una de las historias más emotivas de este Mundial 2026.