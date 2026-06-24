El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi en su cumpleaños que conmovió a todos

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La reacción del futbolista no tardó en llegar. Como suele hacer en las publicaciones importantes de Antonela, el capitán argentino dejó un comentario que rápidamente se volvió viral. “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ”, escribió el delantero, haciendo referencia a las imágenes de juventud compartidas por su esposa.

La frase fue celebrada por los fanáticos, quienes destacaron la naturalidad y cercanía que la pareja transmite en cada aparición pública. El intercambio entre ambos volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantienen desde hace años. Mientras Messi continúa enfocado en el objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo con la Selección Argentina, Antonela permanece acompañándolo y mostrándole su apoyo permanente