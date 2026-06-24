El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi en su cumpleaños que conmovió a todos
La esposa del capitán de la Selección Argentina le dedicó una publicación cargada de amor, recuerdos y fotos familiares. La tierna respuesta de la "Pulga".
El cumpleaños número 39 de Lionel Messi no pasó inadvertido para millones de fanáticos alrededor del mundo. En medio de la concentración de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el capitán recibió innumerables muestras de cariño, aunque una de las más especiales llegó desde el círculo más íntimo de su vida. Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para compartir una emotiva dedicatoria que rápidamente generó una enorme repercusión.
La empresaria rosarina publicó una serie de imágenes que resumen distintos momentos de la historia que construyó junto al máximo referente de la Albiceleste. Las fotografías incluyeron escenas familiares junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de recuerdos de diferentes etapas de una relación que ya supera las dos décadas. Como suele ocurrir cada vez que comparte aspectos de su vida privada, el posteo acumuló millones de reacciones en pocas horas.
Junto a las imágenes, Antonela escribió un mensaje cargado de afecto para quien considera el gran compañero de su vida. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, expresó. Las palabras emocionaron a los seguidores de la pareja, que desde hace años se convirtió en una de las más admiradas del mundo del deporte.
La respuesta de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo: "Qué chiquitos éramos..."
Más allá del mensaje principal, uno de los detalles que más llamó la atención fue la selección de fotografías elegida para la publicación. Entre las imágenes aparecieron algunas postales de los primeros años de la relación, cuando ambos todavía eran adolescentes en Rosario. Esos recuerdos despertaron una fuerte dosis de nostalgia entre los usuarios, que destacaron cómo la pareja logró mantenerse unida a pesar de la fama, la distancia y las exigencias propias de la carrera profesional de Messi.
La reacción del futbolista no tardó en llegar. Como suele hacer en las publicaciones importantes de Antonela, el capitán argentino dejó un comentario que rápidamente se volvió viral. “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ”, escribió el delantero, haciendo referencia a las imágenes de juventud compartidas por su esposa.
La frase fue celebrada por los fanáticos, quienes destacaron la naturalidad y cercanía que la pareja transmite en cada aparición pública. El intercambio entre ambos volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantienen desde hace años. Mientras Messi continúa enfocado en el objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo con la Selección Argentina, Antonela permanece acompañándolo y mostrándole su apoyo permanente
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