Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Independiente Rivadavia

El conjunto dirigido por Diego Dabove llega a esta instancia con un recorrido sólido, habiendo superado con autoridad a Berazategui, Banfield y San Lorenzo. En cada uno de esos compromisos mostró solidez defensiva y efectividad en el área rival, con resultados claros: 3-0, 2-0 y 1-0. Ahora, la meta está en romper el techo histórico y meterse por primera vez entre los cuatro mejores del certamen.