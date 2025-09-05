Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina 2025.
Por un lugar en semifinales de la Copa Argentina 2025, Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este viernes desde las 21:10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, bajo la conducción arbitral de Pablo Dóvalo.
El conjunto dirigido por Diego Dabove llega a esta instancia con un recorrido sólido, habiendo superado con autoridad a Berazategui, Banfield y San Lorenzo. En cada uno de esos compromisos mostró solidez defensiva y efectividad en el área rival, con resultados claros: 3-0, 2-0 y 1-0. Ahora, la meta está en romper el techo histórico y meterse por primera vez entre los cuatro mejores del certamen.
Del otro lado aparece la Lepra mendocina, uno de los equipos revelación de la temporada. Su camino en esta edición, de la mano de Alfredo Berti, incluyó triunfos frente a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario, victorias que lo instalaron como un rival de cuidado.
El ganador de este duelo tendrá un premio mayúsculo: enfrentarse en semifinales contra el vencedor de River y Racing, un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la Copa Argentina y que todavía no tiene fecha confirmada.
El probable 11 de Tigre para recibir a Independiente Rivadavia
- Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Pablo Dabove.
El probable 11 de Independiente Rivadavia para visitar a Tigre
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Independiente Rivadavia
El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario