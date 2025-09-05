El emotivo posteo de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina en el Monumental
El capitán de la Selección agradeció el cariño de la gente después del triunfo ante Venezuela y dejó una frase cargada de incertidumbre.
Lionel Messi vivió una de esas noches que quedarán guardadas para siempre en la memoria del fútbol argentino. En el estadio Monumental, el rosarino jugó su último partido oficial con la Selección Argentina en territorio nacional, lo hizo con dos goles y se despidió en medio de una fiesta completa.
Sin embargo, más allá de lo que transmitió en la cancha y en sus palabras postpartido, el capitán eligió también expresarse en sus redes sociales con un mensaje que emocionó a millones de hinchas. El posteo no tardó en viralizarse, generando miles de comentarios y reacciones en cuestión de minutos.
“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”, escribió Messi en Instagram junto a una serie de fotos que resumieron la intensidad de la jornada.
Desde la previa, la ovación fue constante. Cada vez que el “10” asomaba en el campo, la multitud estallaba en aplausos y cánticos, al punto de hacerlo quebrar en lágrimas durante la entrada en calor. Ese ambiente marcó el tono de una noche inolvidable, en la que Argentina venció 3-0 a Venezuela y celebró junto a su ídolo.
Después del partido, Messi profundizó en sus sensaciones: “Sabía que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente. Es lo mejor poder terminar así. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Lo que viví es muy fuerte, hermoso”.
En lo deportivo, el crack confirmó que no estará en el próximo encuentro ante Ecuador, ya que Lionel Scaloni decidió liberarlo para que pueda afrontar con más descanso la seguidilla de partidos que tendrá con Inter Miami en la MLS. Además, habló sobre su futuro, dejando una sensación de incertidumbre: “Lo dije después del Mundial: por edad, lo lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Voy a ir partido a partido”.
La frase que más impacto causó fue la que escribió en su posteo: “Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe”. Una señal de que Messi vive el presente con intensidad, consciente de que cada aparición con la camiseta celeste y blanca puede ser una de las últimas.
