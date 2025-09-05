El emotivo posteo de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina en el Monumental

Después del partido, Messi profundizó en sus sensaciones: “Sabía que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente. Es lo mejor poder terminar así. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Lo que viví es muy fuerte, hermoso”.

messi despedida 1

En lo deportivo, el crack confirmó que no estará en el próximo encuentro ante Ecuador, ya que Lionel Scaloni decidió liberarlo para que pueda afrontar con más descanso la seguidilla de partidos que tendrá con Inter Miami en la MLS. Además, habló sobre su futuro, dejando una sensación de incertidumbre: “Lo dije después del Mundial: por edad, lo lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Voy a ir partido a partido”.

La frase que más impacto causó fue la que escribió en su posteo: “Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe”. Una señal de que Messi vive el presente con intensidad, consciente de que cada aparición con la camiseta celeste y blanca puede ser una de las últimas.