El emotivo posteo del Flaco López antes del Mundial 2026: "El sacrificio de mis padres"

El salto a Palmeiras y la convocatoria de Lionel Scaloni

Tras destacarse en Lanús, López dio el salto al fútbol brasileño para vestir la camiseta de Palmeiras. Allí encontró continuidad y una importante cuota goleadora que llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Su rendimiento lo llevó a recibir su primera convocatoria durante 2025 y ahora forma parte del plantel que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

El mensaje compartido en las redes sociales refleja precisamente ese recorrido. Desde aquel chico que viajaba junto a sus padres a los entrenamientos con la camiseta argentina puesta hasta el futbolista que hoy se prepara para representar al país en el escenario más importante del fútbol mundial. Con la ilusión intacta y el respaldo de su familia, el Flaco López espera su oportunidad en Kansas City, donde la Selección Argentina debutará este martes frente a Argelia desde las 22.