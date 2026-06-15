El emotivo posteo del Flaco López antes del Mundial 2026: "El sacrificio de mis padres"
José López compartió fotos de su infancia con la camiseta argentina y recordó el apoyo de su familia antes del debut mundialista.
A horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, José "Flaco" López conmovió a los hinchas con un emotivo mensaje en redes sociales. El delantero repasó su camino desde las inferiores hasta la Copa del Mundo y destacó el esfuerzo de sus padres para ayudarlo a cumplir su sueño.
La publicación combina una imagen de su infancia, cuando sus padres lo llevaban al predio de Villa Domínico para entrenar en las inferiores de Independiente, con las fotografías oficiales realizadas para la Copa del Mundo. Junto a las imágenes, el delantero escribió una frase cargada de sentimiento: "El sacrificio de mis padres. Pero el sueño de mamá". La respuesta de su madre no tardó en llegar. En los comentarios, expresó su orgullo por el presente de su hijo: "Sos nuestro ídolo crack. Orgullosa de vos, tu mamá".
La historia de López tiene varios capítulos de superación. Aunque se formó futbolísticamente en Independiente, nunca llegó a debutar en Primera División con la camiseta del club de Avellaneda. El delantero fue dejado libre en las inferiores, una situación que lejos de desanimarlo terminó impulsándolo a seguir creciendo.
"Son decisiones que los profesores tienen que tomar cuando están a cargo. Eso a mí me sirvió para mejorar. No me di por vencido, fui a Lanús y me fue bien. Incluso, a veces voy para el club para conversar con los utileros y otra gente con la que me quedó muy buena relación", había contado tiempo atrás en una entrevista con Olé.
El salto a Palmeiras y la convocatoria de Lionel Scaloni
Tras destacarse en Lanús, López dio el salto al fútbol brasileño para vestir la camiseta de Palmeiras. Allí encontró continuidad y una importante cuota goleadora que llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Su rendimiento lo llevó a recibir su primera convocatoria durante 2025 y ahora forma parte del plantel que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.
El mensaje compartido en las redes sociales refleja precisamente ese recorrido. Desde aquel chico que viajaba junto a sus padres a los entrenamientos con la camiseta argentina puesta hasta el futbolista que hoy se prepara para representar al país en el escenario más importante del fútbol mundial. Con la ilusión intacta y el respaldo de su familia, el Flaco López espera su oportunidad en Kansas City, donde la Selección Argentina debutará este martes frente a Argelia desde las 22.
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