El mensaje íntimo de Antonela Roccuzzo a Messi: "Orgullosa de acompañarte siempre"
La esposa del capitán argentino compartió emotivas fotos familiares tras el último partido del capitán, acompañado por mensajes de compañeros y amigos.
La despedida de Lionel Messi en suelo argentino no solo fue una fiesta deportiva para los hinchas, sino también un momento de enorme carga emocional para su círculo más cercano. La victoria de la Selección ante Venezuela en el estadio Monumental quedó en segundo plano frente a la atmósfera de homenaje que rodeó al capitán, quien jugó su último partido oficial con la camiseta albiceleste en el país antes del Mundial 2026.
En ese contexto, Antonela Roccuzzo, su esposa y compañera de vida, se expresó en redes sociales con un mensaje que conmovió a millones. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos, Leo Messi”, escribió en Instagram junto a una serie de imágenes familiares. Sus palabras recibieron de inmediato miles de reacciones y comentarios que se multiplicaron en pocos minutos.
Las postales elegidas por Antonela reflejaron la intimidad de la jornada: tres fotos de Messi junto a Thiago, Mateo y Ciro durante la entonación del himno nacional, y otra del más pequeño de la familia recorriendo el césped del Monumental. La ternura de esas escenas reforzó la idea de que la velada no solo tuvo un valor deportivo, sino también un significado profundamente personal.
El eco de su publicación trascendió fronteras. Desde personalidades del deporte como la hockista Agustina Albertario hasta figuras del espectáculo como Andy Kusnetzoff dejaron sus mensajes. Incluso Daniella Semaan, esposa de Cesc Fábregas y amiga cercana de la familia, reaccionó con corazones.
Los compañeros de Messi en la Selección tampoco se quedaron atrás. Rodrigo De Paul, uno de los más cercanos al capitán, escribió: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias, maestro”. Su comentario atrajo la atención de David Beckham, dueño del Inter Miami, quien no dudó en responder con un “Number one”.
Más allá de las anécdotas y las publicaciones, lo que quedó claro es que el partido contra Venezuela no fue uno más. Fue una noche que simbolizó el cierre de una etapa gloriosa y el inicio de la recta final hacia un nuevo Mundial. Y en medio de la multitud y los homenajes, la voz de Antonela se convirtió en el reflejo de lo que sienten millones: orgullo, admiración y amor por el hombre que cambió la historia del fútbol argentino.
