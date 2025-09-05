El mensaje íntimo de Antonela Roccuzzo a Messi: "Orgullosa de acompañarte siempre"

messi hijos

Los compañeros de Messi en la Selección tampoco se quedaron atrás. Rodrigo De Paul, uno de los más cercanos al capitán, escribió: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias, maestro”. Su comentario atrajo la atención de David Beckham, dueño del Inter Miami, quien no dudó en responder con un “Number one”.

Más allá de las anécdotas y las publicaciones, lo que quedó claro es que el partido contra Venezuela no fue uno más. Fue una noche que simbolizó el cierre de una etapa gloriosa y el inicio de la recta final hacia un nuevo Mundial. Y en medio de la multitud y los homenajes, la voz de Antonela se convirtió en el reflejo de lo que sienten millones: orgullo, admiración y amor por el hombre que cambió la historia del fútbol argentino.