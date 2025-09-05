El histórico encuentro entre Charly García y Lionel Messi que emocionó al país
El músico sorprendió al asistir al último partido de la Selección en Argentina por Eliminatorias y protagonizó un saludo inolvidable con el capitán.
El Estadio Monumental vivió una noche cargada de emociones. No solo por el triunfo de la Selección Argentina frente a Venezuela, en lo que fue la despedida de Lionel Messi como local antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, sino también por la inesperada presencia de Charly García en las tribunas.
El icónico músico, de 73 años, decidió asistir al encuentro y se convirtió en protagonista de uno de los momentos más comentados de la jornada. Desde su platea preferencial, García disfrutó del espectáculo futbolístico que ofreció el equipo de Lionel Scaloni.
Las imágenes del autor de himnos como Canción para mi muerte o Los dinosaurios observando el partido rápidamente se viralizaron en redes sociales y conmovieron tanto a fanáticos del fútbol como de la música. Pero lo mejor aún estaba por llegar.
Una vez consumado el 3-0 de la Albiceleste, Charly fue invitado a ingresar al vestuario para compartir un momento íntimo con Messi y el resto del plantel. En silla de ruedas y acompañado por un asistente, el artista se fotografió con el capitán, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
La postal conjunta recorrió el país en cuestión de minutos. El gesto no terminó allí. Cuando Messi se retiraba del estadio junto a Antonela Roccuzzo, Charly lo esperó a la salida para despedirse personalmente. El rosarino detuvo su auto y estrechó la mano del músico, quien le dijo con voz emocionada: “Que Dios te bendiga”.
El video de ese momento, difundido poco después, provocó una ola de reacciones y se convirtió en tendencia en todas las plataformas digitales. Al día siguiente, García publicó en sus redes sociales nuevas fotos con Messi acompañadas de un simple pero contundente mensaje: “Gracias”.
Un cierre perfecto para un encuentro que quedará en la memoria popular, donde dos símbolos de la cultura argentina, cada uno en su ámbito, se cruzaron en un saludo que desbordó de emoción y simbolismo. Para los fanáticos, fue la unión de dos leyendas vivas que representan la pasión del país: el genio musical y el mejor futbolista del mundo.
