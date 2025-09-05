El histórico encuentro entre Charly García y Lionel Messi que emocionó al país

La postal conjunta recorrió el país en cuestión de minutos. El gesto no terminó allí. Cuando Messi se retiraba del estadio junto a Antonela Roccuzzo, Charly lo esperó a la salida para despedirse personalmente. El rosarino detuvo su auto y estrechó la mano del músico, quien le dijo con voz emocionada: “Que Dios te bendiga”.

Embed ENCUENTRO ENTRE LEYENDAS: ¡el saludo entre Leo Messi y Charly García en las calles del Más Monumental!



@EmilianoRaddi pic.twitter.com/dwIKKFFTAg — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

El video de ese momento, difundido poco después, provocó una ola de reacciones y se convirtió en tendencia en todas las plataformas digitales. Al día siguiente, García publicó en sus redes sociales nuevas fotos con Messi acompañadas de un simple pero contundente mensaje: “Gracias”.

Un cierre perfecto para un encuentro que quedará en la memoria popular, donde dos símbolos de la cultura argentina, cada uno en su ámbito, se cruzaron en un saludo que desbordó de emoción y simbolismo. Para los fanáticos, fue la unión de dos leyendas vivas que representan la pasión del país: el genio musical y el mejor futbolista del mundo.